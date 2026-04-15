我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）附加賽明日即將點燃戰火，由洛杉磯快艇隊在主場迎戰金州勇士隊。這場「贏球晉級、輸球回家」的生死鬥，也讓兩大超級巨星雷納德（Kawhi Leonard）與柯瑞（Stephen Curry）繼2019年總冠軍賽後，再次於季後賽氛圍中交手。雷納德今日在接受採訪時展現了英雄惜英雄的風範，盛讚柯瑞是籃球史上最偉大的球員（GOAT）之一。回顧2019年NBA總決賽，雷納德率領多倫多暴龍隊以4：2擊敗當時飽受傷病困擾的勇士隊奪冠。時隔7年，兩位巨星在全新主場Intuit Dome迎來這場一戰定生死的對決。雖然附加賽與總決賽的規模不同，但倫納德依然對這場高強度的對決展現出極高的重視。雷納德表示：「他是這項運動中最偉大的球員之一。即便是打一場野球局，能與這樣的球員同場競技，體會科爾（Steve Kerr）的執教，或是與德雷蒙德·格林（Draymond Green）這對擁有冠軍底蘊的組合對抗，都是很棒的機會，你不能把這一切視為理所當然。」談到明日的比賽計畫，雷納德保持一貫的冷靜與專注。他認為附加賽雖然不像總冠軍賽那樣需要層層堆疊的對戰強度，但勝負關鍵依然在於細節：「就像任何比賽一樣，我們會觀察他（柯瑞）擅長的地方，分析勇士在進攻與防守端卓越的表現，並試圖為他們製造問題。」自雷納德待過聖安東尼奧馬刺、多倫多暴龍到現在的洛杉磯快艇，他與柯瑞在例行賽已有多次精彩交鋒。然而，在這種「一戰決生死」的季後賽壓力下對話，對兩人而言都別具意義。隨著勇士隊核心組合柯瑞與格林步入職業生涯後期，每一場高張力的對決都可能成為絕響。倫納德感性表示，能與這群具備冠軍基因的對手同台競爭本身就是一種榮耀。金州勇士對上洛杉磯快艇的比賽將在明日早上上演，38歲的柯瑞或34歲的雷納德其中一人將提前放暑假。