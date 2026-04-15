我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方於涉案的蔡姓男子身上查獲海洛因1.3克及安非他命殘渣袋等證物，並無芬太尼。（圖／警方提供）

台北市萬華區環河南路一帶近日出現一名男子詭異站在路中央，且身體呈現「對折」的狀態，被路過的民眾拍下後上傳至社群網站Threads，瞬間引發討論，認為男子疑似吸食「芬太尼」才會出現詭異舉動，而在美國街頭上也經常看到類似景象，死亡率極高。警方獲報後，於昨（14日）在萬大路逮到涉案的蔡姓男子，並查獲毒品海洛因、安非他命等，證實並非芬太尼。一名網友近日在社群網站Threads上PO文，寫下：「我以為我在舊金山欸～我在台北，但他可能飛去舊金山了啦！」從畫面中可見，一名穿著藍色外套、長褲的男子，身體略顯搖晃站在路中央，且身體不明原因呈現彎曲，宛如殭屍一般。貼文曝光後，有網友質疑男子吸食「芬太尼」因而出現典型的「芬太尼彎折（fentanyl fold）」，擔心芬太尼是否已流入台灣。轄區萬華分局獲報後立即成立專案小組，並向台北地院聲請搜索票，於昨（14日）18時許於萬大路查獲蔡姓嫌犯，並起出海洛因1.3克及安非他命殘渣袋等證物，無其他毒品，強調與芬太尼無涉，另將採集犯嫌尿液送驗。萬華分局呼籲，吸食毒品不僅危害個人健康、威脅性命，且容易衍生出其他暴力犯罪等治安問題，萬華分局呼籲民眾提高警覺、拒絕毒品，如有相關線索，請主動向警方通報，攜手打造安全、健康的生活環境。