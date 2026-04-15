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▲北港李記鴨肉羹離北港朝天宮步行約５分鐘，最招牌菜色為「生炒鴨肉羹」。（圖／翻攝北港李記鴨肉羹臉書）

▲「煎盤粿」對北港當地人來說是極具代表性的小吃，當地有不少攤家，圖為陳家煎盤粿。（圖／翻攝陳家煎盤粿臉書）

▲假魚肚羹是北港特有的美食。（圖／資料照，記者蘇榮泉攝）

▲白沙屯媽祖15日上午7時位置在彰化縣田尾鄉。（圖／翻攝畫面）

2026白沙屯媽祖持續進香南下，「粉紅超跑」鑾轎預計明（16）日中午前抵達北港朝天宮，信眾們朝聖之外，也可就近試試周邊美食，像是煎盤粿、假魚肚等，都是別處吃不到的小吃，另外，還有已經賣了70年的10元乾麵，價格超佛。離北港朝天宮步行約５分鐘，是在地人也很喜歡的小吃，招牌的「生炒鴨肉羹」裡頭除了鴨肉，還有豐富的筍絲，除了有鑊氣，甜味也很高是這碗鴨肉羹最大特色。可再加入辣椒粉、醋等提味。建議也可點份鴨肉飯、鴨肉盤等菜色。▪️地址：雲林縣北港鎮公民路42號電話：05-783-9568北港更是擁有眾多且獨有米食文化，其中的「煎盤粿」對當地人來說極具代表性，不少人直接買來當作早餐。所謂煎盤粿，就是以米來製作成糕粿(米粿)，通常是會在煎盤上以豬油煎香表面之後，再加上滷豬腸、香腸、糯米腸等再淋特製醬汁，吃時可依喜好加上蒜泥、辣醬等。吃時通常會再點一碗豬血湯。▪️地址雲林縣北港鎮光明路46號電話0938-763-938地址：雲林縣北港鎮光明路92號電話：0989-487-799店址就位於朝天宮旁，熱賣超過一甲子歲月，所謂的假魚肚，其實就是豬皮，因為早期農業社會魚肚羹的鮸魚肚價格高，於是口感相似的炸過的豬皮來替代，因為豬皮有許多孔洞，吸附湯汁後品嚐更覺入味。可搭配滷肉麵或滷肉米粉。▪️地址：雲林縣北港鎮中山路186號電話05-783-5172在當地已有70年的歷史，其中最引發民眾們熱議的抓仔麵，也就是豆菜乾麵，竟然只要10元就能吃到，據說從開店時的每碗5角賣到現在變10元，依舊是超親民的低價位美食，且現在分為三種份量與價位分別為10、20、30元，就連一碗丸子湯、水晶餃湯也同樣只要10元，這裡另外還有賣粽子，每顆最低25元。▪️地址：雲林縣北港鎮大同路11號電話：05-7837564▲北港朝天宮附近竟然有每碗10元的乾麵，而且已經賣了70年。（圖／翻攝Google評論）「阿敏蟳羹小排飯」同樣位在北港鎮熱鬧的中山路，距離朝天宮走路不用５分鐘，經營超過70年的老店。招牌「蟳羹」標榜湯頭是使用螃蟹熬煮的高湯，碗裡會再加上少許蟹肉，滋味鮮甜：另一個招牌菜「筍絲小排飯」，老饕們習慣搭配別的主菜成為成蝦仁小排飯、滷肉小排飯、焢肉小排飯、筍絲小排飯等，都是重口味又涮嘴的小吃美食。▪️地址：雲林縣北港鎮中山路82號電話：05-7836796白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。