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▲SaskioLoL自製系統，並紀錄女性隊友對戰數據，進而分析勝率與生理期的關係。（圖／X@SaskioLoL）

《英雄聯盟》遊戲運營已17個年頭，針對「積分模式」到底要如何提高勝率，許多玩家都有各自的想法，然而國外一名教練 SaskioLoL（Tony Chau）近期分享，他透過「追蹤女隊友生理期」的方式，成功將雙排勝率提升，貼文一出在玩家間掀起熱議。SaskioLoL 說明，他先是製作一套連結 Riot API 的 Excel 系統，並紀錄女性隊友（包括兩名大師，一名鑽 4）對戰數據，逐場分析其 KDA、經濟、視野分數等，並以28天週期建立模型，將遊戲表現分為不同階段，最後搜集了345場遊戲背景資料。SaskioLoL 發現，女性隊友在生理期間，遊玩《英雄聯盟》的侵略指數，會從平均的4.85飆升到8.6，打法相當激進，甚至容易出現非受迫性失誤；例如其中一名大師輔助，平時雙排勝率達 57.5%，但只要生理期開始，勝率降低至52%，甚至每次回家買裝，平均要多花8秒思考。SaskioLoL 表示，以雙排夥伴和教練角度，女隊友在生理期時，除了避免雙排之外，也可以和引導對方玩前期打法較激進的角色，或許能提高遊戲容錯性，此外，生理期結束的7至14天，雙排勝率也會明顯上升，成為認為最適合爬分的時期。雖然將生理期和遊戲掛鉤，可能涉及玩家隱私，但 SaskioLoL 認為，只要以正確的心態和數據看待，也能在玩遊戲過程中激盪新的想法和戰術；當然，SaskioLoL 只針對5名女玩家研究4個月，樣本還是偏少，加上每個人生理期狀況不同，當參考就好。值得注意的是，2025年北美賽區職業選手 Bwipo 曾在直播中大談，女性在電競領域缺乏支持系統，不適合當職業選手，甚至說女性在生理期時「不應該打職業比賽」，當時受到各大社群炎上，也被官方禁賽；針對「玩遊戲」和「生理期」的關聯，持續有話題迸出。