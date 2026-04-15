根據美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官網報導，洛杉磯道奇隊於今（15）日宣布發動交易，從費城費城人隊手中換得26歲的大型右投麥加里（Griff McGarry）。道奇隊為此付出了國際球員簽約金（International bonus pool space）作為籌碼，並包含一名日後指定球員或現金補償。
99英哩火球男 曾是費城人農場前三新秀
身高188公分的麥加里曾在2023年被《MLB Pipeline》評為費城人隊體系中排名第3的頂級新秀。他擁有一手極具威力的火球，2022年球速曾飆到99英哩（約159公里）。麥加里的奪三振能力極為驚人，在小聯盟通算291局的投球中，瘋狂投出424次三振，展現出其球威在壓制打者上的巨大潛力。
麥加里的職業生涯涵蓋先發與後援，通算在小聯盟出賽108場，戰績10勝17敗、防禦率4.21。除了快速球外，他主要的武器球還包括滑球（Slider）與掃地滑球（Sweeper）。
控球成大聯盟之路障礙 道奇接手尋求「開箱」
儘管球威驚人，但麥加里的控球穩定度一直是他的致命傷。去年12月，費城人未將他放進保護名單，隨後被華盛頓國民隊在「規則5選秀」中選走，但春訓後又被國民退回費城人。本季他在3A里海谷鋼鐵豬隊（Lehigh Valley IronPigs）出賽5場，在4局的投球中投出4次三振，但也伴隨了7次四壞球，防禦率高達9.00。
看好麥加里潛力 道奇意圖點石成金
道奇隊向來以開發投手潛力聞名，這次發動交易引進這位「高風險、高回報」的火球男，顯見球團有意透過自家的訓練體系修正其控球問題。若道奇能成功將麥加里的球威轉化為穩定的好球率，這位尚未完成大聯盟初登板的右投，極有可能成為道奇未來牛棚的一枚活棋。
目前道奇隊在先發輪值與牛棚皆面臨激烈的競爭，麥加里的加入無疑為投手深度再添保險。
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身高188公分的麥加里曾在2023年被《MLB Pipeline》評為費城人隊體系中排名第3的頂級新秀。他擁有一手極具威力的火球，2022年球速曾飆到99英哩（約159公里）。麥加里的奪三振能力極為驚人，在小聯盟通算291局的投球中，瘋狂投出424次三振，展現出其球威在壓制打者上的巨大潛力。
麥加里的職業生涯涵蓋先發與後援，通算在小聯盟出賽108場，戰績10勝17敗、防禦率4.21。除了快速球外，他主要的武器球還包括滑球（Slider）與掃地滑球（Sweeper）。
控球成大聯盟之路障礙 道奇接手尋求「開箱」
儘管球威驚人，但麥加里的控球穩定度一直是他的致命傷。去年12月，費城人未將他放進保護名單，隨後被華盛頓國民隊在「規則5選秀」中選走，但春訓後又被國民退回費城人。本季他在3A里海谷鋼鐵豬隊（Lehigh Valley IronPigs）出賽5場，在4局的投球中投出4次三振，但也伴隨了7次四壞球，防禦率高達9.00。
看好麥加里潛力 道奇意圖點石成金
道奇隊向來以開發投手潛力聞名，這次發動交易引進這位「高風險、高回報」的火球男，顯見球團有意透過自家的訓練體系修正其控球問題。若道奇能成功將麥加里的球威轉化為穩定的好球率，這位尚未完成大聯盟初登板的右投，極有可能成為道奇未來牛棚的一枚活棋。
目前道奇隊在先發輪值與牛棚皆面臨激烈的競爭，麥加里的加入無疑為投手深度再添保險。