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在國民黨主席鄭麗文赴中國後，中國領導人習近平送上十大措施，其中包含支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，以及恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。交通部長陳世凱表示，目前兩岸航點充裕，但需求沒有想像中高。立法院交通委員會今以「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告，陳世凱會前回應對台十大措施相關問題。他指出，兩岸直航航點有15個航點，每週可以提供420個航班，但實際飛僅有310個航班，需求沒有想像高，仍有餘裕；需求若高就會滾動式檢討。陳世凱也說，另外有13個航點可以申請節慶包機，但目前沒有人提出申請，因此仍然充裕，兩岸航線需求跟實際飛行狀況有落差。在觀光部分，「對岸過去對於觀光是用政治限制」，陳世凱說，本次僅有開放上海、福建代表其他地方幾乎沒有開放，所謂「惠台措施」前，他們國民要來台灣自由行都是受限制的。陳世凱表示，有的人會說對岸已經遞出「橄欖枝」，但他們不開心時橄欖枝就會變成「棍子」。台灣過去依賴單一觀光市場，但這幾年努力發展多元觀光市場，正在穩健成長，不樂見走回頭路，希望觀光是健康穩健發展，期待兩岸是健康永續交流，先回到「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通。至於我國禁團令是否考慮解除？陳世凱說，中國對來台觀光客限制多，以自由行開放的旅客為例，佔不到總數一成；反觀，我國旅客前往大陸自由行，並不存在限制。他強調，希望對岸不要再用政治觀點來作為兩岸觀光的限制或籌碼。