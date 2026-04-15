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▲阿Sa（右）登上胡彥斌（左）節目，透露曾有醫師告訴她得過輕微中風。（圖／微博@晨弟淺說）

43歲香港女星阿Sa（蔡卓妍）在2001年與阿嬌（鍾欣桐）組成Twins歌手出道，沒想到有好歌喉的她，昨（14）日胡彥斌曬出她登上節目《胡來酒館》的片段，阿Sa竟透露自己曾聲帶受損，無法發出聲音，幾乎要靠打針才能開嗓，讓她每次演出後，都躲到飯店大哭。而阿Sa也為此到處求醫，被一位名醫問是否曾中風，雖然阿Sa認為中風這麼嚴重的病，自己一定會知道，但該名醫生卻表示阿Sa可能得過輕微中風。胡彥斌在昨日曬出阿Sa登上自己節目《胡來酒館》的片段，有甜美歌聲的她，竟自爆曾因聲帶嚴重受損，一度發不出聲音，需要透過打針才能開嗓，在發出「一」的音時，聲帶會一邊長一邊短，她也因此找過許多名醫想知道原因。不料其中一位名醫竟告訴她可能是中風導致，讓她當場嚇傻，不過阿Sa覺得若得過這種病，自己一定會知道，但該名醫生則認為她可能得過輕微中風。阿Sa也透露那時候的崩潰心境，「我很害怕，但我唱不出來，唱不了的地方都要靠阿嬌幫我」，自責加重了隊友負擔，並坦承當時每一次演出後，自己都會躲到酒店大哭。阿Sa也表示雖然現在好很多，但還是有心理陰影。阿Sa在2000年以演員身份出道，隔年與阿嬌組成Twins，以甜美歌喉與陽光的形象橫掃華語樂壇，成為香港女團代表。除了在歌唱事業締造無數經典，她在影視領域的表現同樣亮眼，從早期的青春偶像劇到後期展現深刻演技的電影《雛妓》、《非分熟女》，阿Sa多次獲得金像獎最佳女主角提名，並奪得澳門國際電影節雙料影后，成功轉型為實力派演員。私生活方面，43歲的阿Sa在今年初出席活動時，大方官宣了新戀情，對象是小10歲的健身教練Elvis（林俊賢）；面對媒體追問緋聞，她甜笑表示：「可以刪去『緋聞』兩個字。」正式賦予對方名分。她還大方分享兩人過年期間互見家長的甜蜜互動，阿Sa透露，媽媽的標準很嚴格，但是見過男友之後，沒有特別說什麼，男友應該是有過媽媽那關了，透露出濃濃的幸福氛圍。