白沙屯拱天宮釋出媽祖進香首日空拍畫面，從白天到深夜人潮不斷，橘帽香燈腳擠滿街道與車站，隨著粉紅超跑前行，進香隊伍如長河般延伸，身後的白沙屯逐漸變成空城。今年白沙屯媽祖進香破紀錄吸引超過46萬名信徒報名參加，不少網友直呼畫面震撼、感動，展現台灣宗教文化的凝聚力與感染力。
46萬香燈腳追隨媽祖出城！白沙屯變空城震撼畫面曝
白沙屯拱天宮分享媽祖進香首日空拍畫面，從白天到深夜都可見大批香燈腳湧入，橘帽大軍隨著粉紅超跑一路前行，街道與車站幾乎被擠滿。夜幕低垂之際，煙火在空中綻放，整座城鎮燈火通明，畫面壯觀又帶著濃厚虔誠氛圍，閃耀著專屬於台灣人的信仰光芒。
廟方透過臉書粉專回顧當晚媽祖出城瞬間，形容那條綿延不絕的人龍宛如長河，是信眾心中的依靠，「這不只是一場進香，而是一年度展開充電旅程，面對艱難的腳步，也要讓這份善根與關懷的力量凝聚在一起」，無論路途多辛苦，只要跟著媽祖前行，內心就踏實了，「大家是否今年也有跟著媽祖開啟這一段路？」
影片曝光後引發熱烈回響，不少網友紛紛感動留言，「台灣媽祖榮耀場面壯觀啊」、「太震撼的畫面」、「台灣人的團結派對」、「滿滿的感動這個畫面，前兩天就有見識到了，因為我也是其中之一」、「在現場真的很感動，大家都很虔誠」。
白沙屯媽祖走到彰化了！預計16日抵北港、20日回鑾
白沙屯媽祖於12日深夜23時55分正式起駕，展開為期8天7夜、全長約400公里的徒步進香行程。截至15日上午9時，隊伍已行進至彰化縣溪州鄉。依照既定路線，白沙屯媽祖預計16日上午11時抵達雲林北港，完成進香儀式後，將於20日下午4時10分回鑾，並於5月1日凌晨舉行開爐儀式。
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白沙屯拱天宮分享媽祖進香首日空拍畫面，從白天到深夜都可見大批香燈腳湧入，橘帽大軍隨著粉紅超跑一路前行，街道與車站幾乎被擠滿。夜幕低垂之際，煙火在空中綻放，整座城鎮燈火通明，畫面壯觀又帶著濃厚虔誠氛圍，閃耀著專屬於台灣人的信仰光芒。
廟方透過臉書粉專回顧當晚媽祖出城瞬間，形容那條綿延不絕的人龍宛如長河，是信眾心中的依靠，「這不只是一場進香，而是一年度展開充電旅程，面對艱難的腳步，也要讓這份善根與關懷的力量凝聚在一起」，無論路途多辛苦，只要跟著媽祖前行，內心就踏實了，「大家是否今年也有跟著媽祖開啟這一段路？」
白沙屯媽祖於12日深夜23時55分正式起駕，展開為期8天7夜、全長約400公里的徒步進香行程。截至15日上午9時，隊伍已行進至彰化縣溪州鄉。依照既定路線，白沙屯媽祖預計16日上午11時抵達雲林北港，完成進香儀式後，將於20日下午4時10分回鑾，並於5月1日凌晨舉行開爐儀式。