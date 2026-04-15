我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯天使隊的超級巨星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）宣告正式回歸巔峰！今（15）日在作客紐約洋基隊的比賽中，楚奧特首局便揮出個人本季第5號全壘打，連續兩場比賽開轟。更令全場震撼的是，隊友阿德爾（Jo Adell）與索萊爾（Jorge Soler）隨後接力擊出全壘打，天使隊上演了自2023年以來首次的「連3人打席全壘打」（Back-to-Back-to-Back），展現恐怖的長打火力。今日楚奧特擔任「2棒、中堅手」先發出戰。1局上半，在一人出局無人上壘的情況下，面對洋基左投威瑟斯（Ryan Weathers），楚奧特精準鎖定一顆低角度快速球，將球送往中左野看台。這記全壘打飛行距離高達432英呎（約132公尺），是一發軌跡完美的特大號全壘打。隨後登場的第3棒阿德爾與第4棒索萊爾也沒放過威瑟斯，接連擊出陽春砲。這是天使隊自2023年6月24日以來，再度出現連續3名打席開轟的盛況，讓紐約主場球迷陷入一片死寂。楚奧特本季雖然在前2場比賽連續開轟，隨後卻陷入長達13場比賽的長打荒。直到昨晚面對洋基時，他單場雙響砲、狂灌5分打點，才正式敲醒沉睡的球棒。加上今日的首局全壘打，楚奧特在過去兩場比賽中已累積3支全壘打，生涯累計單場複數全壘打次數來到31次。這位34歲的明星外野手正用行動證明，只要保持健康，他依舊是全聯盟最具威脅性的打者之一。昨日天使與洋基剛上演一場10：11的史詩級打擊戰，今日天使打線持續維持高溫。除了楚奧特的領頭羊作用，阿德爾與索萊爾的火力支援，也顯示出天使隊本季在進攻端的深度提升。隨著「神鱒」楚奧特找回打擊手感，天使隊在強敵環伺的美聯西區重燃競爭力。全美球迷正引頸期盼，這位昔日美聯MVP能否維持連戰開轟的火熱狀態，帶領天使隊走出近年的季後賽荒。