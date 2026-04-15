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CoCo都可：今百香雙響炮買一送一！生椰楊枝甘露2杯99元

相當於百香雙響炮買一送一，兩杯只要70元、算好一杯才35元滿滿都是料

CoCo都可2杯99元常態優惠有新品！

▲CoCo都可今「百香雙響炮買一送一」周三好友日優惠。（圖／CoCo都可提供）

水巷茶弄：「買一送一」烏龍新品優惠！喝到周末假日

珍煮丹：線上點指定飲品「85折優惠」！

▲珍煮丹線上購指定飲品85折優惠。（圖／珍煮丹提供）

周三小確幸開喝最新手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今（15）日「百香雙響炮買一送一」周三好友日優惠，最新2杯99元常態優惠，新增生椰楊枝甘露、西西里手搗檸檬美式選擇；水巷茶弄「買一送一」新品優惠喝到周末假日；珍煮丹表示，指定飲品「85折優惠」喝到月底。手搖飲料迎接夏天！CoCo都可表示，，咀嚼控要衝吧。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。CoCo都可全台門市臨櫃買得到2杯99元常態優惠，4月16日起最新菜單加入消暑新品，提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準。水巷茶弄今起開喝4月新品買一送一手搖飲料優惠。「荔枝烏龍」在重焙烏龍茶香中喝得到清爽荔枝果香，「冬瓜焙烏龍」以手工熬煮冬瓜搭配碳焙烏龍會回甘。提醒大家，活動限來店購買享有，外送、線上點餐門市自取、國道服務區門市、外送平台恕不適用；同品項買一送一限L杯、不開放更換底茶服務，每人限購三組；優惠不併用；商品供應依門市現場實際狀況為主。，推薦「黑糖粉粿鮮奶」、「青檸桂花釀粿粿」、「山茶花採蜜檸檬桂花」。