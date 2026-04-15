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原民眾黨不分區立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步失去不分區立委資格，黨主席黃國昌揭露李貞秀曾希望黨以金錢補償，才願意辭去立委，讓她昨（14）日上政論節目爆氣狂罵黃國昌，還提到不會讓黃國昌把民眾黨變成時代力量第二。對此，前立委林濁水今（15）日狠酸，黃國昌在20至29歲的年輕族群中，好感度比柯文哲還低10％，驅趕小草的力量更強。林濁水今發文提到，民眾黨創黨主席柯文哲好感度25.2%；國民黨主席鄭麗文好感度23.7%；黃國昌好感度22.3%，3個人幾乎完全平手，難兄難妹。然而，柯文哲只贏黃國昌2.9%，但20至29歲的小草中，柯文哲剩27.3%。這數字固然蠻慘，但黃國昌僅獲17.5%，竟少柯文哲10%！可見黃國昌驅趕小草的力量遠遠超過柯文哲。該民調數字來自《美麗島電子報》最新＜2026新北市長選舉選情民調＞調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計：住宅電話與行動電話雙架構抽樣。樣本規模：成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。