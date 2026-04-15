全家、7-11本週咖啡優惠來了！今（15）日周三限定，全家APP隨買跨店取有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、單品咖啡10元多一杯，可寄杯慢慢兌換，接近買一送一優惠，咖啡控要囤貨，還有分眾優惠的美式、拿鐵買一送一；7-11「LINE禮物」有指定咖啡、飲品買一送一，精品美式買一送一。

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🟡全家便利商店
📍APP｜4月15日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）

▲全家周三咖啡日，特濃咖啡／單品咖啡10元多一杯。（圖／翻攝自APP）
▲全家周三咖啡日，特濃咖啡／單品咖啡10元多一杯。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜4月15日至4月28日
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家大杯單品咖啡10元多一杯。（圖／全家提供）
▲全家大杯單品咖啡10元多一杯。（圖／全家提供）
📍APP｜4月5日至4月15日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
分眾優惠，非每個人都有，兌換時效至2026年4月25日

▲全家咖啡在APP有買一送一好康，但兌換時效相當短期，須多留意。（圖／翻攝畫面）
▲全家咖啡在APP有買一送一好康，但兌換時效相當短期，須多留意。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月10日至4月19日
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特選美式／特選拿鐵12杯520元，5.4折（原價80元、特價43元）
◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）

▲黑色情人節520寄杯組合，特選美式／特選拿鐵12杯520元。（圖／7-11提供）
▲黑色情人節520寄杯組合，特選美式／特選拿鐵12杯520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）

▲7-11咖啡優惠，購買指定咖啡轉贈，可獲得中杯精品拿鐵買一送一專屬優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11咖啡優惠，購買指定咖啡轉贈，可獲得中杯精品拿鐵買一送一專屬優惠。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買

🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）

▲萊爾富清明連假期間，寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）
▲萊爾富清明連假期間，寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

▲萊爾富拿鐵全系列第2杯5元。（圖／業者提供）
▲萊爾富拿鐵全系列第2杯5元。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。

📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...