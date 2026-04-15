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▲柯震東（如圖）帥氣又有魅力，堪稱演藝圈中「發電機男神。」（圖／記者吳翊緁攝影）

柯震東情史花名冊＋1！舒華、峮峮、安心亞都辣妹

▲▼柯震東與李毓芬（上圖）、蕭亞軒（下圖）的戀情轟轟烈烈。（圖／翻攝自微博）

男方經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」女方則尚未回覆。

▲舒華（如圖）亮麗、氣質滿點，是不少人心目中的女神。（圖／記者吳翊緁攝影）

34歲藝人柯震東今（15）日被爆密戀韓國女團i-dle成員舒華（葉舒華），還已經見過雙方長輩，柯爸、柯媽對女方讚譽有加。回顧柯震東情感歷程，曾一度動念娶回大12歲的蕭亞軒，他對外表示最愛的還是李毓芬，「每一任都是很認真交往，交往3年以上，代表是真的喜歡！」另外，峮峮、安心亞、何超蓮、杜姸、張維真（Tracy）及南韓超模Irene Kim也都名列緋聞對象之中。柯震東2011年爆紅，被網友起底早年女友是《我愛黑澀會》節目成員「Cherry」，還擔任不少綜藝節目的助理主持；怎料隔年就被拍到與蕭亞軒牽手漫步，戀情曝光後，柯震東隨即公開表白女方，姐弟戀話題沸騰一時，蕭亞軒坦言曾努力迎合，當時事業正旺的柯震東，或許少了點為愛情衝動的勇氣，最終才因價值觀不合以分開收場。與蕭亞軒分手後，柯震東與中美混血的中國官三代程穎婕傳出緋聞，之後，他因涉不法行為受挫回到台灣，因緣際會認識李毓芬，2人從多次被拍到親密互動，到女方證實戀情又分手，曖昧多年仍無疾而終，柯震東在2021年直播時大方承認：「曾經有想結婚念頭的是『蕭小姐（蕭亞軒）』，而最愛的還是『李小姐（李毓芬）』。」「每一任都是很認真交往，交往3年以上，代表是真的喜歡！」柯震東這麼說，直到2023年1月，柯震東則是被爆出與「啦啦隊女神」峮峮深夜和友人共同在街頭夜遊的緋聞，2024年2月再被爆出與安心亞酒吧牽手情，難怪不少粉絲《愛》劇播出後，在網路上笑說：「別人深怕演得不像，但你的不像演的。」、「最強發電機無誤。」此外，何超蓮、杜姸、張維真（Tracy）及南韓超模Irene Kim也都曾與柯震東傳出緋聞等，雖多未獲證實，但足夠彰顯男方強大之魅力所在。如今與舒華真正關係到底如何？