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國民黨主席鄭麗文結束訪中行後，開始上節目分享「鄭習會」的成果，今（15）日在廣播節目《千秋萬事》上，被外界力拱未來是否會參選2028？因為她曾在會談說希望未來能「當主人邀請習近平訪台」，對此，鄭麗文沒否認，只強調「我從來不去思考這麼遙遠的事情」、「我是一個很活在當下的人」。鄭麗文表示，「K」是 Kind，「M」是 Mindfulness。Mindfulness 是正念，是佛家的一個語言。什麼叫做正念？就是活在當下。所以我從來不庸人自擾，我從來不去思考這麼遙遠的事情，然後不為了這種事情來影響我現在的心情啊，或判斷我當下應該要做的事情。結束訪中行的鄭麗文，回台後，在兩岸的政治聲量高漲，基層支持者開始出現勸進「2028」的聲音，她透露過去當上不分區立委時，時任衛生署長的楊志良找他吃飯，問接下來有什麼打算？她僅回答「我再也不規劃我的人生，因為變化永遠趕不上計劃」。因此鄭麗文強調，2028太遙遠了，「我真的不去想這種事情啦，所以這就是為什麼我很平常心。我就是這樣一個人，所以我沒有得失心，不會瞻前顧後，也不會猶豫不決，想清楚了該做什麼就去做。」選不選2028，鄭麗文沒把話說死，但也不忘強調2028一定要重返執政，因為這是台商、各行各業都非常需要兩岸關係緩和。鄭麗文表示，在上海與台商見面時說，快了，再兩年就2028，等國民黨執政以後，一切都會恢復正常，該交流的交流、可以合作的。