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今年度中央政府總預算持續卡關，立法院今（15）日下午3點協商總預算及國防特別條例草案。對此，民進黨呼籲，總預算、國防特別預算，全國都在等，今天協商就該有進度！立法院長韓國瑜10日召集朝野協商，朝野同意在院會中將總預算案復議案列為討論事項第一案，於本週由韓國瑜召集黨團協商處理。對此，民進黨表示，立法院長韓國瑜下午3時將召集朝野黨團協商，事由有兩個：第一，今年度的中央政府總預算案；第二，國防特別預算條例的立法。民進黨說，要問國民黨主席鄭麗文已經去完中國，想握的手也握了、想喝的紅酒也喝了，現在回到台灣，全國民眾都在等的事情，還要再拖嗎？民進黨指出，今年度的中央政府總預算，已經拖延超過8個月，連審查都還沒開始，受影響的是民眾的權益，別再拖；民進黨強調，行政院版的8年1.25兆國防特別預算條例，已經拖延5個月，拖到軍購頭期款付不出來，連美國都要幫忙先墊錢，別再拖，「全國都在等！今天協商就該有進度！」