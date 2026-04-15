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前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步失去不分區立委資格，黨主席黃國昌揭露李貞秀曾希望黨以金錢補償，才願意辭去立委，讓她昨（14）日上政論節目爆氣痛罵黃國昌，不讓他把民眾黨變第二個時代力量。對此，前柯文哲幕僚、政治評論員吳靜怡今指出，若後續追查發現當初民眾黨明知李貞秀不符資格，卻力推上位，甚至把她當成一項政治包裝工程，那問題就不再只是李貞秀，而是柯文哲留下來的整套政治操作模式，恭喜柯文哲，恐怕又多添1案。吳靜怡今發文表示，台灣民眾黨的內鬥大戲，終於演到了「玉石俱焚」的最精彩篇章，黃國昌、陳智菡刻意塑造李貞秀想要錢並欠卡費的標籤，李貞秀火力全開，撕開了民眾黨高層那張名為「道德」與「制度」的糖衣。吳靜怡提到，李貞秀昨在節目中情緒激動還原4月7日「小房間逼宮」過程，火力更猛的是，李貞秀把矛頭直指陳智菡夫妻，在直播中大罵：「民眾黨的蛀蟲！拿了那麼多錢，怎麼對待我們這些付出的同志？」並控訴陳智菡利用黨職「咬耳朵」設局、排除異己，要求她事先「說好怎麼演」。李貞秀強調，自己只是希望做完第一會期，保護民眾黨，卻遭黨中央高度政治壓力逼退，她不忍民眾黨變成「時代力量第二」，決定撕破臉把真相說出來。另外，吳靜怡說，李貞秀昨表示已與律師討論，不排除對黃國昌提告，並要求黨中央公開完整會議錄音與紀錄，讓社會公評。且她在遭開除黨籍後不到48小時，台北地檢署已於4月14日正式簽分「他字案」，由檢肅黑金專組主任檢察官親自偵辦。知情人士透露，北檢這次他字案成立速度極快，顯示檢方已將李貞秀案列為重點，偵辦內容除李貞秀是否在候選人登記時隱匿中國國籍、是否因此詐領立委薪資外，也將調查民眾黨與李貞秀之間「辭職換補償」的金錢往來是否涉及不法。然而，吳靜怡指出，但小草可能沒想到更深層內幕，一旦把當初「陸配計畫」的真正目的與操作細節全調查出來，柯文哲恐怕才是最大輸家！民眾黨尚未正式回應，但黨內小草群組已出現兩極聲浪，一派認為「該檢舉就檢舉，不能讓李貞秀繼續毀黨形象」；另一派則擔憂「這一告反而把柯主席的舊帳全掀出來」。吳靜怡更揭露，黃國昌現在可以切割李貞秀，民眾黨也可以快速開除黨籍，但司法案一旦啟動，政治責任就不會因為切割而消失。李貞秀若只是資格不符，那是個人失誤；但若外界繼續追出，黨中央早就知道有風險、卻仍硬推上位，甚至把她當成一項政治包裝工程，那問題就不再只是李貞秀，而是柯文哲留下來的整套政治操作模式，恭喜柯文哲，恐怕又多添一案。