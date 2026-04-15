洛杉磯道奇隊開季展現恐怖統治力，目前以12勝4敗、高達.750的勝率領跑全大聯盟。即便如此，美媒《FanSided》記者洛特曼（Zachary Rottman）仍提筆撰文，為道奇量身打造5項足以讓球隊變身「無敵模式」的交易補強計畫。其中最令人震驚的提議，莫過於將近期表現不穩的「令和怪物」佐佐木朗希送往雙城隊以換取穩定戰力，以及嘗試換來底特律老虎賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）。
補強計畫1：引進前賽揚名將阿爾坎塔拉
洛特曼認為，道奇有資本承擔風險。他建議送出希恩（Emmet Sheehan）及兩名小聯盟潛力股，向馬林魚隊交易前賽揚獎得主阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。若這位名將能找回全盛時期身手，道奇的先發輪值將成為史上最強陣容。
補強計畫2：鞏固牛棚深度，鎖定阿布瑞尤
為了避免重蹈去年因救援不力錯失冠軍的覆轍，補強後援投手是重中之重。洛特曼提議向太空人隊換取阿布瑞尤（Bryan Abreu），以強化比賽後段的穩定性，確保山本由伸等先發投手的勝投不被翻盤。
補強計畫3：送走佐佐木朗希？換取雙城王牌萊恩
這是最受爭議的一項提案。洛特曼主張將佐佐木朗希送往明尼蘇達雙城隊，換取先發投手萊恩（Joe Ryan）。洛特曼分析指出，佐佐木目前在洛杉磯的高壓環境下似乎難以發揮，若能前往像明尼蘇達這樣壓力較小的環境，或許能釋放其世界頂級的潛能；而道奇則能獲得合約受控且表現穩定的萊恩。
補強計畫4：內野萬能工具人帕雷德斯
針對野手深度，洛特曼建議與太空人交易內野手帕雷德斯（Isaac Paredes）。帕雷德斯擅長對付左投，且能勝任內野多個位置，這將能讓陣中球星弗里曼（Freddie Freeman）或艾德曼（Tommy Edman）獲得喘息空間。
補強計畫5：重磅一換四！搶奪二連霸賽揚神投
最後一項計畫則是鎖定底特律老虎隊的超級王牌、連續兩年奪得賽揚獎的史庫柏（Tarik Skubal）。洛特曼建議道奇送出包含頭號新秀德波拉（Josue De Paula）在內的4名球員。洛特曼大膽斷言：「如果史庫柏真的要被交易，除了洛杉磯我想不出其他球隊能提供更好的籌碼。」
今年大聯盟的交易截止日設定在8月3日。雖然道奇目前戰績輝煌，但為了確保在季後賽能「無敵」橫掃，這5項補強方案無疑為高層提供了極具野心的參考藍圖。特別是關於佐佐木朗希的去留討論，勢必將在美日兩地棒球界引發熱烈爭論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
洛特曼認為，道奇有資本承擔風險。他建議送出希恩（Emmet Sheehan）及兩名小聯盟潛力股，向馬林魚隊交易前賽揚獎得主阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。若這位名將能找回全盛時期身手，道奇的先發輪值將成為史上最強陣容。
為了避免重蹈去年因救援不力錯失冠軍的覆轍，補強後援投手是重中之重。洛特曼提議向太空人隊換取阿布瑞尤（Bryan Abreu），以強化比賽後段的穩定性，確保山本由伸等先發投手的勝投不被翻盤。
補強計畫3：送走佐佐木朗希？換取雙城王牌萊恩
這是最受爭議的一項提案。洛特曼主張將佐佐木朗希送往明尼蘇達雙城隊，換取先發投手萊恩（Joe Ryan）。洛特曼分析指出，佐佐木目前在洛杉磯的高壓環境下似乎難以發揮，若能前往像明尼蘇達這樣壓力較小的環境，或許能釋放其世界頂級的潛能；而道奇則能獲得合約受控且表現穩定的萊恩。
針對野手深度，洛特曼建議與太空人交易內野手帕雷德斯（Isaac Paredes）。帕雷德斯擅長對付左投，且能勝任內野多個位置，這將能讓陣中球星弗里曼（Freddie Freeman）或艾德曼（Tommy Edman）獲得喘息空間。
補強計畫5：重磅一換四！搶奪二連霸賽揚神投
最後一項計畫則是鎖定底特律老虎隊的超級王牌、連續兩年奪得賽揚獎的史庫柏（Tarik Skubal）。洛特曼建議道奇送出包含頭號新秀德波拉（Josue De Paula）在內的4名球員。洛特曼大膽斷言：「如果史庫柏真的要被交易，除了洛杉磯我想不出其他球隊能提供更好的籌碼。」
今年大聯盟的交易截止日設定在8月3日。雖然道奇目前戰績輝煌，但為了確保在季後賽能「無敵」橫掃，這5項補強方案無疑為高層提供了極具野心的參考藍圖。特別是關於佐佐木朗希的去留討論，勢必將在美日兩地棒球界引發熱烈爭論。