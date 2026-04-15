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洛杉磯道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani）不僅在球場上屢創紀錄，場外的幽默感也讓球迷校翻。昨日主場面對紐約大都會賽後，大谷於個人Instagram限時動態上傳了幾張「珍奇場面」，其中一張他在打擊區目瞪口呆、看著對方捕手突然衝到面前攔球的照片，留下許多「表情包」，引發台日網友瘋狂轉傳。這幅不可思議的畫面發生在比賽6局下半，當時球數來到2好2壞，大都會右投金布瑞爾（Craig Kimbrel）準備啟動投球動作。沒想到原本應該待在捕手區的阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）突然像觸電般跳起來，猛然衝向前方擋住投手視線。原來捕手是為了避免違規而喊出暫停，但投手似乎沒注意到，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）只好使出「肉身擋球」的絕招強行阻止投球。這突如其來的舉動，讓站在打擊區的大谷翔平（Shohei Ohtani）瞬間瞪大雙眼、嘴巴張得超大，露出極度驚訝的表情。這幅捕手完全擋在大谷面前的有趣構圖，隨即被大聯盟官方X（前身為Twitter）引用並大肆報導。看到這張「大谷驚恐表情」的照片，日本球迷紛紛留言表示：「這是好萊塢的喜劇電影吧？笑死！」、「怎麼可能發生這種事？」、「大谷的表情太經典了」、「這畫面不科學到很像AI生成的」、「捕手出現在那個位置完全不正常吧」。