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富邦悍將昨（14）日在主場對戰味全龍的賽事中，看台上出現一位金髮正妹，他的身分正是大聯盟史上最年輕的女性經紀人、旗下坐擁賽揚強投鮑爾（Trevor Bauer）的蕾芭（Rachel Luba）。她的現身不僅引發全台球迷騷動，更讓外界瘋狂猜測：「難道鮑爾真的要來了？」身為大聯盟史上最年輕的女性經紀人，蕾芭此行造訪新莊球場，隨即被熱情的台灣棒球文化震撼。她在社群媒體X上興奮發文，對台灣獨有的「台式應援」感到不可思議：「這真的太瘋狂了！他們整個半局幾乎都在跳舞、放音樂，甚至投手正在投球時也沒停過。」除了應援文化，蕾芭也對台灣棒球的小細節感到驚奇。她特別分享了關於「應援曲版權」的冷知識，驚訝於球員轉隊時，新球團甚至需要購買版權才能沿用歌曲。此外，她還捕捉到悍將吉祥物Frankie模仿鈴木一朗「斷棒」哏的逗趣瞬間，並大讚新莊主場的雞蛋糕美味，最終更親眼見證了悍將的逆轉勝。蕾芭造訪新莊的消息之所以引起震撼，主因在於她旗下的頭牌客戶2020年國聯塞揚獎得主鮑爾。現年35歲的鮑爾在2020年奪下國聯賽揚獎，但因家暴案風波遭大聯盟封殺至今。去年他轉戰日職橫濱DeNA，卻交出4勝10敗、防禦率4.51的慘澹成績，與巔峰時期相去甚遠。目前鮑爾與美國獨立聯盟長島鴨隊簽約，預計於4月21日登板。雖然蕾芭先前證實收過來自台灣、韓國、墨西哥等多方報價，但鮑爾首選仍是重返大聯盟。此次蕾芭親自來台，雖有一說是為了探視旗下另一名客戶、富邦悍將新洋投愛力戈（Erick Leal），但也讓中職球隊延攬賽揚球星的可能性，留給外界極大的想像空間。