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藥局私賣瘦瘦針「已啟動專案稽查」 石崇良：網路非法販售立刻取締下架、遮蔽

近期國內接連發生食品中毒事件，食品技師公會認為，「凸顯了第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題」。衛福部長石崇良回應，食品稽查是3道防線中的一道，但在人力上，隨著財劃法，中央可支配的預算變少，未來也會要求地方要配合增加相對人力，因應稽查人力需求。石崇良今（15）日出席立法院衛環委員會就美國貿易代表署對我國食安造成的衝擊、因應及寵物用藥新制進行專題報告，並備詢。會前接受媒體聯訪時，被問到食品中毒事件，對於食安稽查人力需要進一步檢討。他說，食安有3道防線，包括內部控管，要求一定規模以上的食品工廠必須建立品質控管機制。石崇良指出，第2道防線是要取得第三方公正單位的食品檢驗、控管。他表示，外部稽查則是第3道，由衛生局執行。他認為，人力上，會盡量給予地方協助；但隨著財劃法，中央可支配預算變少，未來也會要求地方相對配合、增加人力，以因應稽查需求。不過，針對瘦瘦針亂象，石崇良說，已經啟動專案稽查，自去年8月就已將GLP-1列入需要追蹤溯源的藥品，藥商供應的流向都必須登錄，並搭配衛生局稽核；同時也和數發部合作，若有發現網路巡查出現非法販賣的情況，會立刻取締下架、遮蔽，避免不法藥物流入市面。石崇良提到，會強化專業醫學會、醫師公會的合作，提醒GLP-1適當使用。