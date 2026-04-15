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▲雄(熊)青春刑警正式加入犯罪預防宣導行列。(圖／高市警局少年隊提供)

為提升青少年犯罪預防意識，翻轉警察嚴肅形象，高市警局少年警察隊攜手台虹科技股份有限公司與台虹教育基金會一同打造最萌宣導小幫手「雄(熊)青春刑警」Q版公仔，於14日進行揭幕亮相儀式，正式宣布加入犯罪預防宣導行列，成為警察與青少年間最溫柔的媒介，透過親和力十足的外型設計吸引青少年目光，再藉由少年警察隊刑警們專業闡述設計理念引發青少年的共感，將犯罪預防宣導意識根植青少年的心田。這次Q版公仔是由少年警察隊的同仁親自創作、設計，以溫暖討喜熊仔外型搭配毛帽、靴子加上刑警背心的潮流設計，進一步貼近青少年的生活話題，熊公仔手持一顆愛心代表著少年警察隊以「愛與關懷」青少年出發的那顆初心。這次揭幕儀式透過打開「禮物」的意象傳遞對青少年的祝福，同時也代表著企業對社會公益之關懷與支持，「雄(熊)青春刑警」Q版公仔未來將運用於少年隊各項宣導活動中，拉近與青少年及民眾的距離，讓犯罪預防觀念更自然地融入日常、深入人心，並藉由這份關懷擴散至各級校園、家庭與社區，使愛與守護深植於每一位學童、家長及教育人員心中。依據高市警局少年警察隊統計顯示，於114年1月至12月期間，共辦理宣導活動755場次，參與人數高達70,842人次；且115年1月至3月已辦理221場次，參與人數達16,233人次，成果卓越；宣導內容涵蓋反詐騙、反毒品、反霸凌、反幫派、酒駕、毒駕零容忍、網路安全及性別平等教育等多元法治議題，並結合同仁實務經驗與案例分享，將正確觀念深植於校園、家庭之中。少年隊隊長陳仁正表示，此次揭開的不僅是一份禮物，更代表著攜手守護青少年安全、共築安定社會之共同願景，未來少年警察隊將持續以多元創新方式推動宣導工作，強化青少年法治意識，並積極打擊詐騙、溯源毒品犯罪，全力守護青少年安全與健全成長環境。