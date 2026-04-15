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洛杉磯天使隊超級巨星楚奧特（Mike Trout）昨日在對戰洋基隊時揮出單場雙響砲，展現「神鱒」回歸巔峰的氣勢。然而，這場精彩表現卻意外引發了另一波討論。美國ESPN知名評論員史密斯（Stephen A. Smith）在節目中大膽發言，呼籲楚奧特應該主動向天使球團申請交易，離開這支長期與季後賽無緣的球隊。史密斯在昨日的節目中，針對楚奧特即便表現優異、天使隊卻仍以10：11惜敗洋基的情況發表看法。他直言不諱地表示：「楚奧特是我們在棒球史上見過最強大的天才之一。我們熱愛看你打球，雖然你近年來很少保持健康，但我必須代表全世界的棒球愛好者問一句：楚奧特，你能不能申請交易？」史密斯甚至在節目中語帶諷刺地表示，楚奧特似乎在南加州「過得太安逸了」，暗示他可能「並不想贏球」，只是在那裡悠閒地度過職業生涯。天使隊自2014年後就再也沒有踏入季後賽的大門，這讓大聯盟世界感到遺憾，因為大家渴望在最高層級的季後賽戰場看到楚奧特的身影。然而，楚奧特當初簽下的4億2000萬美元天價合約，無疑是交易的最大障礙。儘管如此，媒體分析指出，聯盟中仍有少數豪門球隊有能力接手這份合約，例如費城人隊、大都會隊或洋基隊。如果楚奧特今年夏天能持續維持高水準產出，史密斯的這番「大膽提案」是否會演變成現實，將成為交易大限前的焦點。雖然楚奧特開季打擊率僅.224，但他在58個打數中展現了極高的出壘與得分效率：得分： 16分（目前大聯盟領先）。全壘打： 4支（統計至該報導前）。出壘率（OBP）： .400。標準化攻擊指數（OPS+）： 154（優於聯盟平均54%）。這份數據證明了只要楚奧特站在打擊區，他依然是全聯盟最有生產力的打者。史密斯的觀點也引起不少球迷共鳴，認為若能讓楚奧特轉戰一支具備爭冠實力的球隊，對於大聯盟整體的精彩度與推廣將有極大幫助。