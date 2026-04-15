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▲郭富城（右二）來台灣拍攝國片《老子》，對手演員王柏傑（左2）說有種夢想實現的感覺。（圖／網銀國際提供）

陳意涵主演的電影《陽光女子合唱團》橫掃7.5億元票房，近來她被直擊已經回歸片場，和導演老公許富翔合作新片《老子》，為角色她穿上酒紅色圍裙，現身萬華的自助餐店，當起打菜正妹，即便妝造已經非常樸素，仍蓋不住她的億級星味。根據《CTWANT》報導，陳意涵目前正在拍攝老公許富翔的新片《老子》，該片在萬華區的自助餐店取景，陳意涵穿上圍裙，站上打飯台，熟練地夾菜、裝便當，王柏傑飾演的計程車司機則是她的客人，整個人趴在櫃台前的樣子，像極了真正在等便當閒聊的熟客。事實上，《老子》不只是集結了許多電影熟面孔，天王郭富城日前也確定接演，卡斯陣容相當豪華，還有古斌、陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等人。身為億萬票房女主角，陳意涵之前笑說這角色是自己在家努力爭取來的，每天都在老公耳邊說要演，還很羨慕王柏傑跟郭富城有很多對手戲，原本想請導演幫她加戲，結果導演只有說，「妳多來探班就好。」