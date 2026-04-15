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NBA附加賽火熱開打，夏洛特黃蜂與邁阿密熱火正為了爭奪晉級資格展開殊死戰，勝者將有機會對抗費城76人與奧蘭多魔術之戰的敗方。不過，上半場剛開始不久，黃蜂當家球星「三球」鮑爾（LaMelo Ball）就因為疑似絆倒熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的動作，「打球太髒」遭熱火球迷出征，甚至有球迷發出死亡威脅。這起爭議事件發生在第二節剩餘10分59秒時，當時阿德巴約（Bam Adebayo）正試圖拯救一個即將出界的籃板球，沒想到一旁的鮑爾（LaMelo Ball）在失去重心的過程中，手部疑似拉扯到阿德巴約（Bam Adebayo）的腳踝。雖然受傷當下看起來並非毀滅性撞擊，但阿德巴約（Bam Adebayo）倒地後顯得相當痛苦，隨後被球團列為「回歸成疑」。消息一出，憤怒的球迷立刻湧入社群媒體，猛烈批評鮑爾（LaMelo Ball）這球根本是「骯髒的動作」，認為他是故意絆腳，才導致阿德巴約（Bam Adebayo）重摔在地，更有激進球迷發出死亡威脅。阿德巴約（Bam Adebayo）在受傷離場前，僅出賽11分鐘，貢獻6分、3籃板、1助攻。而在第三節開打後不久，熱火球團傳來最壞的消息；阿德巴約（Bam Adebayo）因背部傷勢確定不會在本場比賽回歸。這對於正處於一戰定生死壓力下的熱火隊來說，無疑是喪失了禁區防守與進攻的核心支柱。相較於提前退場的對手，鮑爾（LaMelo Ball）在上半場展現了強大的進攻欲望。他在16分鐘的出賽時間內，14投6中（包含2顆三分球），砍下全場最高的17分，並外帶3次助攻。即便鮑爾（LaMelo Ball）在數據上表現亮眼，但他對阿德巴約（Bam Adebayo）的爭議動作已在網路上發酵。