我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華（如圖）近日接下國片《幸福快樂的日子》女主角，該片由金馬新導演阮鳳儀執導。（圖／NOWNEWS資料照）

韓國女團i-dle成員葉舒華，今（15）日再爆與柯震東熱戀中，引發外界熱議。而在16歲就離開台灣到韓國當練習生，熬了2年後成功出道的她，因為白到發光的牛奶肌，受到外界關注。不過她的出道之路也不是一路順遂，還曾因歌詞太少，遭嘲是狀聲詞擔當，之後才因超強個人魅力，與越來越進步的實力，成功獲得外界肯定。舒華16歲就離開台灣到韓國當練習生，熬了2年才終於以i-dle出道，但又因韓文與實力落差，在歌曲〈LATATA〉、〈Senorita〉的歌詞份量極少，甚至到〈TOMBOY〉僅分配到幾乎只有狀聲詞，被網民嘲諷為狀聲詞擔當。直到舒華在歌曲〈Nxde〉回歸時，染上白金髮、以全新形象登場，陸續又在〈Queencard〉展現穩定歌舞與自信神情，進步超多的實力，才讓眾人逐漸改觀，並圈了大批粉絲。舒華出道初期，因為韓文實力而發揮機會較少，直到之後才漸漸放開，不只擔任主持人，還說過許多鼓勵大家的金句。2023年舒華主持綜藝節目《Workdol》挑戰各種打工，機智口才與自然不做作的可愛魅力，讓她成為許多節目爭相邀約的對象，並於2025年獨挑大樑主持綜藝節目《鑑定師》全球版，再次證明了自己的實力。而舒華也積極來台發展，不只參與實境節目《出去一下》、受邀擔任家鄉桃園市的觀光大使、來台為多個品牌代言站台，日前還宣布出演導演阮鳳儀執導的國片《幸福快樂的日子》，將展現與團體中不同的個人魅力。除了個人魅力外，舒華出道開始就以白到發光的牛奶肌，而受到眾人關注。但其實這與她的血統有關，舒華的媽媽是泰雅族人，爸爸則是客家人。據悉，泰雅族因族人基因特性，因此許多女生都擁有膚色白皙的基因，而舒華也遺傳了媽媽白皙又不易曬黑的體質，加上她個人的日常保養，造就了獨特的「冷白皮」特質，讓她每次一出場，都能成為鎂光燈的焦點。