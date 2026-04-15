我是廣告 請繼續往下閱讀

白沙屯拱天宮媽祖遶境起駕，全台數萬信眾湧入，展現強大信仰力量。台中大甲李綜合醫院急診室便傳出多起信眾送醫個案。首日至少有12名香燈腳因體力不支、脫水、抽筋甚至染病被送往急診。醫師特別提醒，照顧好身體才是對媽祖最好的虔誠，「不要硬撐」才能獲得庇佑。大甲李綜合醫院急診室主任張宏文指出，從遶境啟程前夕，急診室便陸續收治身體不適的信眾，年齡層涵蓋20多歲至50多歲。分析送醫原因，大多是因平時無規律運動習慣，加上為了跟隨鑾轎徹夜未眠，導致體力透支；此外，白天天氣炎熱、體感溫度飆破30度，信眾若水分補充不足，極易引發頭暈昏厥與腳部抽筋。值得注意的是，急診室收治了一名30多歲男子，原本打算隨隊伍南下，卻因發燒、肌肉痠痛就診，篩檢後確診為「A型流感」。張宏文透露，該患者因症狀嚴重需住院治療，幸好及時就醫，否則在人潮擁擠的遶境隊伍中，恐釀成大規模群聚感染。針對遶境期間的健康風險，張宏文強調，A流潛伏期約1到4天，具高度傳染力。他呼籲信眾在人潮密集處務必戴上口罩、勤洗手。針對高溫挑戰，醫師更警告，水分補充不足輕則中暑，嚴重者可能引發橫紋肌溶解症，甚至因血液濃稠誘發心肌梗塞。提醒廣大香燈腳：遶境累了就休息，切勿勉強。