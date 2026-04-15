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聚焦中國可能透過非傳統軍事手段與法律戰工具，對台灣施加壓力的情境；接續「全民防衛韌性」探討在持續威脅下，台灣社會基礎設施、民心士氣與應變能力的整體韌性

「半導體預應策略」聚焦台灣關鍵產業在地緣政治壓力下的應對與戰略定位。

美國總統川普上任後美中角力加劇，關稅大戰煙硝四起，近期的美伊大戰更讓全球陷入能源危機，台灣該如何因應世界局勢？由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026 TTX 政經軍心情勢推演」於政大公企中心正式登場。2026 TTX 以2030年為主要情境設定，描繪在全球權力競逐與區域安全環境快速變動下的台灣戰略處境。推演背景涵蓋多項關鍵發展，包括2027年中國與俄羅斯在北極地區（特別是北冰洋航道與資源開發）的戰略布局，以及至2030年中國在圖門江區域逐步強化的軍事與後勤能力，對東北亞與台海安全產生連動影響。在此架構下，推演進一步探討大國競爭、川普關稅戰、區域衝突與經濟安全交織下的多層次風險。本次推演採取跨領域整合設計，從政治、經濟、軍事與社會（PEMS）四大面向切入，強調「灰色地帶行動」、「經濟韌性」與「全社會防衛」等核心議題。整體架構分為七大模組（Moves），逐步引導參與者分析不同情境下的決策挑戰與政策選項：首先，在「灰色地帶軍事威懾」與「灰色地帶執法」模組中，在經濟與產業層面，「能源安全與韌性」與「經濟安全」模組分析能源供應、金融穩定與供應鏈風險如何影響國家安全；「產業競爭力與經濟韌性」則進一步檢視全球經濟重組與科技競爭下的政策調適；最後，2026 TTX 活動由政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會、二十一世紀基金會及中華民國國際法協會共同主辦，TCN（Taiwan Current News）為本屆唯一媒體合作夥伴，將持續為讀者帶來最深度的戰略追蹤報導。