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國民黨主席鄭麗文出訪中國期間，有媒體報導鄭麗文的先生、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被情治人員吸收為「運用人員」，但不到一個月的時間，情治人員就發現他不能用，就沒有再進行聯絡。但鄭麗文似乎把整起事件當笑話，上午在廣播節目首次對此事表態「我老公實在太好笑」、「我這一輩子我做的事情，我從來沒有否定過，也沒有遮掩過，但沒做過的事情與沒說過的話，也不需要往我身上扣。」鄭麗文透露，老公的大學同學看到媒體報導後，就在吃飯時虧：「你就是沒有成功的那個……」，怎麼連這種故事都能煞有其事地講，還大量曝光當年的言行，現在如何，但其實也沒看出什麼端倪。不過，鄭麗文曾是野百合時代的代表之一，如今卻跑去對岸和中國領導人習近平會面，對此，她表示「我在大學做了什麼事情，都是自己主動講的。當著大陸朋友的面，我也講，我從來沒有去掩飾過。」不忘大酸執政黨，就是因為現在她做的事情沒有辦法被批評，所以才去翻三、四十年前的事情出來說。鄭麗文強調，「當年我做這個事情的時候才 18 歲，拿我 18 歲做的事情出來講幹嘛呢？而且我從來沒有否認過啊。又不是做什麼見不得人的事，就是一個當時對整個社會環境的政治主張，這是一個整個社會反省的過程。」