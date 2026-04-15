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台積電法說會將在明（16）日登場，法說會前買盤強勁，今（15）日最高衝至2100元，再寫新天價，市值來到新台幣54.46兆元。台積電今日以2065元開出，上漲10元，隨後在買單挹注之下，最高衝至2100元，市值來到新台幣54.46兆元，顯示出資金積極卡位法說行情。觀察法人動態，外資今年來大賣台積電，4月則出現買超，統計4月來8個交易日中僅2天賣超，14日則是買超1萬8955張，投信及自營商也同步買超，合計4月來外資買超台積電4萬7630張。台積電3月合併營收約為4151.91億元，月增30.7%，年增45.2%。而累計第一季營收超過1.13兆元，一次寫下史上最強3月，史上最強單月，以及史上最強第一季三項紀錄。根據統計，3月單月營收再創新高，也是歷年來營收第一，台積電單月營收第二高紀錄出現在今年1月，營收金額達4012.55 億元，主因受惠於AI訂單全面湧入，帶動三奈米與五奈米等先進製程稼動率攀升至頂峰。此外，外資也開始紛紛上調目標價，不少外資認為台積電上看2400元、美系外資喊出3030元最高，至於國內機構最新報告目標價則為2400元。台積電法說會登場前，內外資紛紛公開報告，美系外資目標價落在2288元、2400元、2750元、2800元以及最高價3030元，國內機構目標價則為2400元。目前有美系外資目標價喊至「3字頭」，主要是因為台積電強力擴張先進製程產能，資本支出及營收上修，且毛利率提升。據外資估算，台積電單季營收從去年首季低點起算，很可能一直成長到2027年底，足足三年時間內根本看不到淡季，呈現「季季旺」。