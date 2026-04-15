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電源大廠台達電近日宣布，將斥資9.99億元取得中鼎工程私募普通股，持有約2.98%股權，成為中鼎前10大股東之一，台達電指出，目的在強化公司的解決方案能力。除此之外，中鼎本次私募應募人名單台達電認購2818.4萬股，還包括台聚及亞聚各認購423萬股、大亞認購845.5萬股。台達電昨日發布重訊公告，表示參加中鼎私募股權認購為策略合作考量，期待深化雙方合作，以台達電的研發能力與系統整合技術，結合中鼎全廠統包的工程經驗，強化台達電的解決方案實力，拓展全球AI與淨零商機，雙方合作可望涵蓋AI資料中心、儲能、微電網、樓宇自動化、工業自動化，尤其是AI資料中心與儲能領域。中鼎則表示，此次透過私募方式引進全球電源管理領導廠商台達電、石化指標企業台聚集團，以及能源串接專家大亞集團作為策略性投資人，為集團具里程碑意義的戰略布局。台達電今日開高走高，早盤股價飆上歷史新高價，來到1835元，截至10時47分，股價報1800元，漲逾2%。