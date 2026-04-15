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宏泰集團旗下宏泰人壽25億元出售淡海段土地涉弊！14日遭北檢兵分12路搜索約談8被告與18名證人，今日清晨，宏泰集團主席林鴻南被依違反《證交法》及《保險法》，裁定以1000萬元交保。然而，這場弊案中最令外界側目的，莫過於與林鴻南傳出婚變的妻子王婉玲，也以被告身分遭約談，隨著王女以30萬元交保並遭限制出境，讓這對豪門夫妻堪比「八點檔」恩怨情仇，成為另一件「嬌」點。據了解，林鴻南的妻子王婉玲因列為被告身分遭約談，意外成為現場「嬌」點人物。事實上，林鴻南與王婉玲的夫妻關係早已徹底破裂，兩人不僅在2023年底於集團旗下投資公司門口發生激烈口角，王女更曾拿花盆狠砸大門玻璃、踹踢林鴻南座車並摔爛充電樁；當時王女胞兄亦捲入紛爭，因推擠林鴻南導致其頸背受傷。該案經台北地院二審判決，王婉玲被依毀損罪判處拘役並緩刑2年。此外，王女在2024年間再度前往林鴻南辦公室大鬧，因涉嫌掌摑蒐證律師並搶奪手機，目前已遭北檢起訴；雖然王女事後透過律師發聲明澄清並無施暴，但這回再度以被告身分捲入集團弊案，在檢方訊後由裁定以30萬元交保，並限制出境、出海及住居。據了解，本案源於金管會告發，指控宏泰人壽在2019年5月間，為活化資產擬公開標售新北市淡水區淡海段不動產，總金額高達25億元。然而，該標售案並未依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」程序辦理，出現「左手賣右手」非常規交易，涉嫌違反證券交易法之非常規交易罪，造成宏泰人壽數億元的損失。北檢14日指揮調查局，約談宏泰集團主席林鴻南、時任宏泰人壽董事長魯奐毅、土地買方等8名被告與18名證人到案。經檢察官漏夜偵訊，今天清晨依證券交易法之非常規交易罪、保險法之背信罪，諭知林鴻南1000萬交保、魯奐毅800萬元交保、宏泰土地部門主管李怡慧500萬元交保，均限制出境出海及住居。此外，14日包含宏泰人壽董事廖乾宏、財務主管王惠津、宏泰建設前董事長張志明、老臣高順發、楊亦寛以及泰和建築經理公司負責人黃樹榮等6人，皆被依非常規交易罪各諭知30萬元交保。