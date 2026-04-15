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隨著天氣逐漸轉熱，冷氣安裝與維修工作也即將進入一年中最繁忙的時節，但據去年勞動部統計，近 10 年來勞工從事冷凍空調裝設或修繕作業，共發生 30 起重大職業災害，造成 30 名勞工死亡。勞動部去年12月發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，勞動部長洪申翰今（15）日提醒，業者應留心作業，否則職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。勞動部已於去年12月發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，指出近 10 年來勞工從事冷凍空調裝設或修繕作業，共發生 30 起重大職業災害，造成 30 名勞工死亡。其中，因墜落導致死亡者計 22 人，約佔總死亡人數73%，為最主要之致命風險；其次為感電災害。洪申翰近日與中華民國電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會，在「日立冷氣研習中心」舉辦「冷氣安裝維修作業安全教育訓練暨觀摩示範」活動。他提到，冷氣安裝與維修工作常涉及高處作業、外牆施工及用電風險，只要一個環節沒有做好，就可能發生難以挽回的意外，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。勞動部去年發布的《冷氣安裝維修作業安全指引》，明確要求業者和雇主必須提供的安全條件和設備，也提供風險辨識表、各類施工、安裝、拆除標準作業程序、工具與環境檢點表協助第一線工作者在作業前，就能進行風險辨識與安全管理。他提醒，這份指引「不是放在抽屜的文件，而是要在施工前就能落實風險辨識和安全管理」；風險要能辨識出來，防護也要確實做得到，安全才能真正落實在工作現場。