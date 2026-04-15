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台北一名劉姓男子本月初與家人赴日月潭旅遊，不料剛抵達目的地便突發胸悶、冒冷汗。南投縣消防局獲報後，啟動「到院前12導程心電圖」遠端傳輸，與亞洲大學附屬醫院醫師連線，判定為急性心肌梗塞（STEMI）。患者送抵醫院後，醫療團隊僅用60分鐘便完成手術打通血管，成功將患者從鬼門關前救回。劉先生回憶，當時在客運上便感到手腳發冷、熟悉的胸痛感襲來，即使服用舌下錠也無效。日月潭消防分隊隊員許嘉育、劉家瑋與梁雅歌到場後，第一時間執行心電圖檢查，發現ST段顯著上升。透過「台灣緊急救護醫療指導醫師學會」線上系統，亞大醫院急診室主任鍾侑庭立即給予處置建議，並指示病患轉送具備心導管能力的亞大醫院。執行手術的心臟內科醫師施榮彰表示，檢查發現患者最重要的「左前降支冠狀動脈」已完全阻塞，且該處竟是兩年前曾施作支架的位置。因血栓硬度高，團隊以微導管及強效藥物輔助，才順利清除血栓並植入新支架。施榮彰提醒，許多患者誤以為「裝了支架就一勞永逸」，事實上，糖尿病、家族高血脂及血管鈣化嚴重的患者，支架再阻塞的風險仍高。他嚴正呼籲，曾有病史者務必按時服藥並定期回診，絕不可擅自停藥，以免憾事發生。