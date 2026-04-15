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洛杉磯天使隊今（15）日作客紐約洋基球場大展神威，全場狂轟5支全壘打，最終以7：1輕鬆擊敗洋基隊，不僅報了昨日遭再見逆轉的一箭之仇，球隊勝率也重新回到5成大關。「神鱒」楚奧特（Mike Trout）領軍，球隊單場敲出5發全壘打，最終以6分之差贏球。天使隊在1局上半就發動猛烈攻勢，當家球星楚奧特（Mike Trout）延續昨日單場雙響砲的火熱手感，在1人出局後率先敲出本季第5號陽春全壘打，連續兩場比賽開轟。隨後登場的阿德爾（Jo Adell）與索萊爾（Jorge Soler）也毫不留情，接連對洋基先發投手揮出陽春砲。這波驚人的「連3打席全壘打」（Back-to-Back-to-Back）瞬間為天使取得3：0領先，讓現場洋基球迷陷入死寂。除了首局的煙火秀，天使隊今日完全主宰打擊區，4局下佩拉札（Oswald Peraza）敲出陽春全壘打再添1分，6局下孟卡達（Yoan Moncada）擊出2分打點適時安打擴大領先，8局下孟卡達再補上一發陽春砲，這也是天使隊今日全隊第5支全壘打。除了打線發威，天使先發投手德特默斯（Reid Detmers）的表現同樣無懈可擊。他今日主投7.1局僅被擊出4支安打失1分，並狂飆9次三振。最令球迷津津樂道的是，德特默斯今日面對洋基隊長賈吉（Aaron Judge）展現極強壓制力，單場送給這位強打者2次三振。終場天使隊就以6分之差大勝，完美洗刷昨日因再見暴投落敗的陰霾。目前天使隊展現出極佳的團隊韌性與長打深度，隨著楚奧特找回MVP等級的身手，球隊正朝向季後賽目標穩健邁進。