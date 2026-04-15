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又傳出不當暴力管教！台北市信義區國父紀念館停車場昨（14日）下午發生一起事件，一名男童不明原因遭到父親於停車場內出腳猛踹，瞬間倒在地板上，一旁媽媽及另名男童見狀嚇壞制止，畫面在網路上瘋傳。警方表示，已主動檢視相關影像並介入查處，後續將通知相關人員到案說明。據了解，這起事件發生在昨（14日）上午7時52分許於台北市信義區國父紀念館停車場內，從畫面中可見，一家4口在停車場內，其中一名男童被父親踹倒後臥趴在地面上，一旁的母親急忙上前制止，仍掩蓋不了男子的怒火，狠狠再朝男童的背部、臀部踹了一腳後才離開，而男童急忙站起後，疑似因驚嚇不斷哭鬧。對此，轄區信義分局三張犁派出所回應，表示警方目前尚未接獲報案，已主動檢視相關影像並介入查處。此外，由於此案涉兒少保護情事，警方已掌握相關人員身分，將通知到案說明並依法辦理，另依規定通報市府相關單位依權責介入關懷輔導，呼籲民眾如發現疑似不法情事，請即撥打110報案，共同維護社會安全。