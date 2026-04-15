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福勝亭：179元開運豬排定食優惠！飯菜湯吃到飽 生日慶倒數5天

▲福勝亭20週年生日慶優惠倒數5天！179元開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排3款菜單開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

福勝亭生日慶179元開吃！

划算套餐「現折10元」吃法被挖出

▲就饗鐵板燒「雞腿排」新菜開吃！肉量50％加價優惠。（圖／王品集團提供）

就饗鐵板燒：雞腿排新菜開吃！肉量50％加價優惠

爆醬起司雞腿排」，經典套餐338元起；只要加價79元起就能「增加肉量 50%」。



而且4月底前消費2客套餐，攜伴指定社群任務，就「免費送辣炒花蛤」1份；活動期間消費任一套餐，還能以優惠價98元加購「辣脆鮮蝦」1份。







福勝亭20週年生日慶優惠倒數5天！只要花179元就能吃到開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排3款菜單，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，即日起至4月19日只剩5天可以吃，本文加碼分享「好料輕鬆配」划算套餐「現折10元」吃法。福勝亭定食均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽，最高現省51元。推薦最佳吃法，不只招牌豬排有辛／甘口兩款豬排醬可調整口味，高麗菜絲淋上和風醬清爽解膩，白飯記得撒入海苔香鬆，味噌湯更有海帶、青蔥自由添加。提醒大家，優惠均為指定餐點，不得更換為其它品項；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。如果福勝亭鐵粉，已經吃習慣定食菜色，除了生日慶優惠菜單，還有4款「好料輕鬆配」4大套餐吃法可加菜，而且每套「現折10元」；而且飲料還可以補價差，升級為小菜或炸物。◾️王品集團旗下平價品牌「就饗鐵板燒」推出雞排新菜，即日起開吃灑上滿滿香辣脆片的「當紅辣子雞腿排」、爆量香菜淋上酸辣醬「泰式香菜雞腿排」、及濃郁「