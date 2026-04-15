美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，中東戰爭期間，中國透過囤積石油供應並限制部分商品出口，成為一個「不可靠的全球合作夥伴」，這與其在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間對醫療物資的作為如出一轍。
根據路透社報導，貝森特嚴厲指責中國在美以對伊朗戰爭期間的所作所為。伊朗戰爭已導致油價漲幅高達50%，並引發了供應鏈中斷。
貝森特指出：「在過去五年中，中國已三次展現出其作為全球合作夥伴的不可靠。第一次是在疫情期間囤積醫療產品，第二次是在稀土問題上。」他指的是北京去年威脅限制稀土出口的舉動。
他表示，現在中國正在囤積更多石油，而不是協助緩解因伊朗封鎖荷姆茲海峽所導致的全球需求短缺。荷姆茲海峽承載全球20%的石油運輸。
他提到，中國的戰略石油儲備規模已大致等同於國際能源總署（IEA）32 個成員國的總和，但仍持續採購。「他們繼續購買並囤積，同時切斷了許多產品的出口。」
貝森特向媒體表示，他已就此問題與中國官員進行交談。
不過美國總統川普（Donald Trump）即將在5月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。貝森特拒絕回答這場爭端是否會使川普的訪中計畫偏離軌道，但他強調川普與中國國家主席習近平擁有非常良好的工作關係。
他表示：「我認為此次訪問的訊息是穩定。自去年夏天以來，雙邊關係一直相當穩定，這是由高層推動的成果。我認為溝通是關鍵。」
中方回應與國際呼籲
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，全球能源市場面臨的短缺根源於「中東的緊張局勢」，並呼籲立即停止當地的軍事行動。
劉鵬宇說：「當務之急是立即結束軍事行動，防止中東動盪進一步衝擊全球經濟。」他補充說，中國一直積極致力於結束衝突，並將「繼續發揮建設性作用」。
國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行和國際能源總署13日敦促各國避免囤積能源及實施出口管制，這可能會加劇他們所稱的「全球能源市場有史以來最大的衝擊」。上述組織並未點名具體國家。
封鎖與油價波動
在美國與伊朗上週末的和平談判破局之後，美軍13日開始封鎖從伊朗港口出發的船隻，而德黑蘭則威脅要對其海灣鄰國的港口進行報復。油價隨即躍升回每桶100美元以上，且沒有跡象顯示海峽會迅速重新開放。
貝森特早些時候告訴記者，這項封鎖將確保任何中國或其他國家的船隻都不被允許通過該海峽。
貝森特說：「所以他們將無法獲得他們的石油。他們可以買石油，但不能買伊朗的石油。」他補充指出，中國過去購買了超過90%的伊朗石油，這佔其年度採購量的8%左右。
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貝森特指出：「在過去五年中，中國已三次展現出其作為全球合作夥伴的不可靠。第一次是在疫情期間囤積醫療產品，第二次是在稀土問題上。」他指的是北京去年威脅限制稀土出口的舉動。
他表示，現在中國正在囤積更多石油，而不是協助緩解因伊朗封鎖荷姆茲海峽所導致的全球需求短缺。荷姆茲海峽承載全球20%的石油運輸。
他提到，中國的戰略石油儲備規模已大致等同於國際能源總署（IEA）32 個成員國的總和，但仍持續採購。「他們繼續購買並囤積，同時切斷了許多產品的出口。」
貝森特向媒體表示，他已就此問題與中國官員進行交談。
不過美國總統川普（Donald Trump）即將在5月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。貝森特拒絕回答這場爭端是否會使川普的訪中計畫偏離軌道，但他強調川普與中國國家主席習近平擁有非常良好的工作關係。
他表示：「我認為此次訪問的訊息是穩定。自去年夏天以來，雙邊關係一直相當穩定，這是由高層推動的成果。我認為溝通是關鍵。」
中方回應與國際呼籲
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，全球能源市場面臨的短缺根源於「中東的緊張局勢」，並呼籲立即停止當地的軍事行動。
劉鵬宇說：「當務之急是立即結束軍事行動，防止中東動盪進一步衝擊全球經濟。」他補充說，中國一直積極致力於結束衝突，並將「繼續發揮建設性作用」。
國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行和國際能源總署13日敦促各國避免囤積能源及實施出口管制，這可能會加劇他們所稱的「全球能源市場有史以來最大的衝擊」。上述組織並未點名具體國家。
封鎖與油價波動
在美國與伊朗上週末的和平談判破局之後，美軍13日開始封鎖從伊朗港口出發的船隻，而德黑蘭則威脅要對其海灣鄰國的港口進行報復。油價隨即躍升回每桶100美元以上，且沒有跡象顯示海峽會迅速重新開放。
貝森特早些時候告訴記者，這項封鎖將確保任何中國或其他國家的船隻都不被允許通過該海峽。
貝森特說：「所以他們將無法獲得他們的石油。他們可以買石油，但不能買伊朗的石油。」他補充指出，中國過去購買了超過90%的伊朗石油，這佔其年度採購量的8%左右。