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NBA東區附加賽今（15）日火熱開打，邁阿密熱火在關鍵的生死戰中，當家球星阿德巴約（Bam Adebayo）因爭議動作受傷退場，全隊在延長賽最後關頭雖一度靠著希羅（Tyler Herro）的3罰全中反超比分，卻慘遭黃蜂球星鮑爾（LaMelo Ball）投進準絕殺上籃。最終黃蜂以127：126險勝熱火，挺進附加賽第二輪，而上季展現強韌韌性的熱火則遺憾出局，無緣季後賽。比賽的轉折點發生在第二節。當時熱火明星中鋒阿德巴約在一次防守回合中，疑似被鮑爾「出鬼手」絆倒，導致失去平衡重重摔在地上，造成下背部受傷。阿德巴約在地上緩解許久後，最終被迫傷退。這起意外引發熱火教練團與球迷強烈不滿。儘管阿德巴約退場前已貢獻6分、3籃板，但少了禁區守護神的熱火，防線瞬間崩潰。雖然新秀韋爾（Kel'el Ware）臨危受命繳出12分、19籃板、5阻攻的神勇數據，仍難以彌補核心離場的戰力缺口。即便少了禁區支柱，熱火仍展現強大韌性。末節一度落後8分的熱火，靠著維金斯（Andrew Wiggins）與米切爾（Davion Mitchell）聯手打出一波17：2的瘋狂攻勢反超比分。然而，黃蜂射手懷特（Coby White）在讀秒階段命中價值連城的扳平三分球，將比分定格在114：114。隨著希羅的絕殺三分嘗試未果，雙方進入加時大戰。加時賽戰況進入白熱化。黃蜂布里奇斯（Miles Bridges）與米勒（Brandon Miller）連續取分取得領先；熱火希羅則在比賽最後5.2秒造成鮑爾三分犯規，他扛住壓力三罰全中，幫助熱火以126：125反超1分。眼看勝利在望，黃蜂鮑爾隨即接球快速切入，在禁區混戰中完成準絕殺上籃。熱火米切爾最後一擊失手，黃蜂成功在主場守住勝果，將與76人與魔術隊的負方爭奪東區最後一張季後賽門票。