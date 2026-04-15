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中國自5月起，將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，唯一排除的非洲國家，正是友邦史瓦帝尼。對此，外交部次長陳明祺今（15）日表示，外交部已做過評估，對史國的經濟影響很小，幾乎可以忽略；他提到，中國跟非洲國家的經貿，極其不平等，對這些非洲國家長期發展是有負面影響的。外交及國防委員會今日邀請外交部進行「美伊戰爭對亞太戰略局勢之影響」報告。綠委陳俊宇關切總統賴清德下周即將訪友邦史瓦帝尼，要如何落實安全共榮、經濟共榮，數位共榮三大核心目標？是否讓台灣在鄰近的這些國家有外交突破的機會？陳明祺回應，總統這次安排出訪，見證台灣、史瓦帝尼非常穩固的邦誼，外交部希望透過實際作為，給予重要的友邦，實質發展機會。就共榮部分，他說，總統將參訪台史工業發展園區，這是雙方的發展，「我們跟其他國家像中國，在非洲的發展是不同的，要提供友邦真正好的發展機會」，同時雙方也在公共衛生、醫療、數位上面都有很好的合作，此外，也幫忙史國修復戰備儲油的部分，增加其能源韌性。陳俊宇追問，中國已給予33個非洲國家零關稅，從5月開始，將擴大給予非洲53個國家全面零關稅，唯獨排除這個史瓦帝尼，這對史國經濟會不會有壓力、造成什麼影響？陳明祺回應，外交部已做過評估，中共對非洲的其他國家實施零關稅，對史國的經濟影響很小，幾乎可以忽略。他說，中國跟非洲國家的經貿，是極其不平等的，中國從非洲國家得到更多的原料等輸入，將大量廉價的產品及中國過剩產能銷往非洲地區，這樣不平等的貿易，對這些非洲國家長期的發展，是有負面影響的。陳明祺認為，中國對史國差別待遇是不公平的，但事實上，效果其實是微乎其微的，更重要的是說，台灣是積極的協助史瓦帝尼，發展其經濟，所以台灣也著重於如何把他們產品、農工產品，引入到台灣的市場，以及協助他們行銷非洲。陳明祺提到，中國在關稅上的經濟待遇，會讓友邦會有「心理上的感受」，因此希望透過這次賴總統出訪，能給予他們更清楚經濟上的利益。