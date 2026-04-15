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台北股市今（15）日再度寫新紀錄，盤中站上37000點整數關卡，最高來到37064.16點，權王台積電也來到新天價2100元，連股王信驊最高也來到13800元，再創歷史新天價，同步寫下台股新天花板價格。信驊股價創下天價，連帶帶動老董身價水漲船高，據台灣證交所最新資料顯示，林鴻明本身持有信驊379張股票，如果以今日盤中最高價13800元計算，這批股票本身市值為新台幣52.3億元。但是如果加上配偶與子女持有的6435張，林鴻明家合計共持有6814張信驊，市值高達940.33億元。此外，外資也看好信驊後市表現，有日系外資針對股王信驊出具最新報告指出，公司第一季表現優於預期，主要受惠AI伺服器與一般伺服器需求同步強勁，帶動BMC出貨動能優於原先預估，重申對公司正向看法，並將目標價由14000元上修至17330元。外資指出，信驊2026年第一季營收達31億元，季增29%、年增52%，優於其原先預估的29億元，亦高於公司先前給出的26億元指引，分別超出約8%與20%。推估第一季BMC出貨量約達600萬顆，與公司上半年每月採購200萬顆BT載板的規劃相符。隨著載板供應分配改善，預期第二季BMC出貨將進一步提升至約700萬顆。