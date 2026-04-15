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宏泰集團旗下壽險公司捲入疑似「左手賣、右手買」交易爭議！集團主席林鴻南遭檢調鎖定為核心人物，懷疑透過人頭公司與複雜金流操作土地買賣，涉嫌違反《證券交易法》非常規交易及《保險法》特別背信等罪。台北地檢署昨（14）日發動搜索並約談相關人等，經漏夜偵訊後，今（15）日清晨裁定林鴻南以1000萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢調指出，案件源於宏泰人壽2019年間處分位於新北市淡水區「海洋都心五期」的2筆土地，當時對外公告以活化資產為由公開標售，最終由「泰和建築經理公司」以約25億元得標。然而專案小組追查發現，該公司實際上由林鴻南掌控，整起交易疑為集團內部安排，目的在於規避監管，同時繼續掌握土地資產。調查進一步揭露，宏泰人壽當時因養地未開發、遭金管會要求限期處分，才進行標售程序。但集團內部評估土地未來潛力，疑似不願真正出售，遂透過層層資金安排，將資金導入關係企業，再由該企業承接土地，形成形式上的出售，實質仍由集團控制。此外，檢調也發現該筆土地鑑價約為26億元，最終成交價卻低於鑑價金額逾1億元，交易條件與市場行情出現落差，進一步加深外界對於交易正當性的質疑。相關資料顯示，該交易在財報中未揭露為關係人交易，恐涉及資訊揭露不實。本案共計10人列為被告，包括宏泰人壽前董事長魯奐毅、集團土地及財務主管等人，檢方分別諭知800萬元至30萬元不等交保，並均限制出境、出海及住居。專案小組強調，後續將持續釐清金流去向與決策過程，釐清是否涉及不法圖利及背信責任。