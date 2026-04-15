我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲都認為何潤東（如圖）的項羽扮相十分英勇、霸氣，很有說服力。（圖／翻攝自何潤東微博）

隨著古裝劇《逐玉》爆紅，男主角張凌赫因戰場妝容過於精緻白皙、絲毫未見戰火洗禮，被大批網友調侃為「粉底液將軍」，批評角色缺乏武將應有的陽剛血性。觀眾紛紛翻出何潤東版陽剛項羽作為對比。這也讓何潤東目前無新劇在播的狀態下，吃到紅利，二度爆紅，目前抖音粉絲數突破500萬，還有旅遊活動邀請他扮演項羽亮相，連他自己在近期受訪的影片裡也提到，最近好像大家又開始關注歷史了。這波由《逐玉》帶起的何潤東熱，也帶動了周邊效益。除了讓他抖音單日最高漲粉13萬、總粉絲數目前突破500萬大關外，他過往作品如《楚漢傳奇》播放量週環比暴漲480%，連帶讓當年飾演虞姬的李依曉也跟著漲粉。商業合作更是接踵而至，從電商平台的「霸王寶座」行銷，到5月才會播出的歷史劇《百花殺》預約人數也開始激增，可說是出現驚人的長尾價值。項羽故鄉江蘇宿遷市看準這股熱度，正式宣布邀請何潤東以經典「項羽」造型亮相，參與4月18日當地的體育賽事。據了解，主辦方聯合電商平台復刻了當年劇中戰甲，上半身保留重裝質感以還原霸王氣場，下半身則改用輕便材質。官方更配合推出全市景區10天免費政策，主打霸王為家鄉撐腰，將影視流量導向地方觀光。何潤東當年演出《楚漢傳奇》，為項羽一角增肌到85公斤、並親自上陣打鬥的敬業精神，在這波《逐玉》熱裡，被重新定義為「硬派演技」標竿。有網友感嘆，娛樂圈不缺帥哥，「缺的是像何潤東這種願意往泥裡打滾的敬畏心。」現年50歲的何潤東出生於美國、成長於加拿大，早年以模特兒身分出道後，憑藉挺拔精實的外型活躍於港台及中國演藝圈。他曾以《風雲》中的「步驚雲」、《泡沫之夏》的「歐辰」等角色走紅，更因其自帶的高冷貴氣與結實身材，被觀眾封為「霸道總裁專業戶」。近年他更成功轉向幕後，擔任導演及製作人執導戲劇作品。