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▲天仁釀茶所茉莉綠茶香氣清新，入口滑順回甘，展現經典純茶魅力。（圖／品牌提供）

▲天仁釀茶所茉莉綠茶以35元價格回歸，成為網友熱議焦點，不少人直呼在手搖飲普遍漲價的時代，這樣的定價更顯難得。（圖／品牌提供）

▲百香果釀為茉莉綠茶增添自然酸甜層次口感，讓整體風味更加清爽順口，非常適合開始炎熱的氣候。（圖／品牌提供）

▲天仁釀茶所茉莉綠茶系列飲品，從純茶延伸不同風味變化，滿足消費者的多元喜好。（圖／品牌提供）

▲天仁釀茶所茉莉綠茶系列以純粹茶香回歸日常，無論經典原味或多元風味，都讓消費者在忙碌生活中重拾剛剛好的清爽選擇。（圖／品牌提供）

近期在社群平台Threads上，一則「茉莉綠茶回來了」的貼文掀起討論熱潮，讓這款曾陪伴許多人度過學生時期的經典飲品再次走進大眾視野。許多網友留言表示「熟悉的茉莉綠最對味」、「喝來喝去還是純茶最耐喝」、「看到直接回憶湧現」，讓茉莉綠茶不只是飲料，而是帶有情感記憶的存在。更令人驚喜的是，在當前手搖飲價格普遍上漲的環境下，天仁釀茶所推出35元的茉莉綠茶，被不少網友大讚「很可以」，在維持品質的同時，提供更輕鬆入手的選擇。從情感連結到價格優勢，這波回歸不僅喚醒記憶，也成功地在社群吸引高度共鳴。以茉莉花窨製綠茶為基底的「茉莉綠茶」(一茉綠)，入口帶有細緻花香與清爽尾韻，不苦不澀、溫潤順口，剛回歸便迅速成為不少人日常解渴的首選。從Threads的討論內容不難看出，「經典風味」與「親民價格」是最常被網友提及的關鍵字。有網友分享「現在飲料動不動60元起跳，35元真的很可以」，還有人忍不住讚嘆「茶好喝、價格甜滋滋，天仁也太佛了吧」，讓茉莉綠茶不僅重新成為大家日常飲品的親民選擇之一。其中，茉莉綠茶加「蜂蜜」與「茉香茶凍」被不少網友推崇為懂喝的隱藏版搭配。蜂蜜為茶湯增添自然甜潤，讓花香更柔和，而茶凍則提升整體口感層次，為純茶增添不少咀嚼的趣味。除了純粹的茉莉綠茶之外，天仁釀茶所亦同步推出「茉香奶綠」與「茉香鮮奶綠」，讓喜愛奶香的族群，也能享受茉莉花香與奶味融合的多層次風味。除了經典回歸之外，此次新推出的「茉莉百香果釀」是另一熱議焦點。這款飲品以茉莉綠茶為基底，加入100%純天然酵釀而成的台灣百香果醋，值得一提的是，百香果醋是經過長時間甕藏、靜置，100%無添加香料色素。有別於市面果茶手搖飲，「茉莉百香果釀」入口即可感受到茉莉清新花香與百香果醋的自然微酸甜輕盈爽口感，特別適合春夏季節飲用。對於偏好清爽型飲品或想在純茶之外尋求變化的消費者而言，這款新品也是不少網友點名推薦的好選擇。天仁釀茶所茉莉綠茶系列的回歸，不僅成功喚起消費者的情感記憶，也透過35元的價格策略回應市場期待，在眾多手搖飲選擇中展現差異化優勢。從純茶的清雅風味，到奶茶的香濃柔順，再到果茶的純天然酸甜清爽，分別滿足各類型消費者對於的日常茶飲的喜好。在講求多元與創新的飲品市場中，天仁釀茶所這杯回歸純粹的茉莉綠茶系列，格外受到歡迎。無論是想找回熟悉的味道，或是在忙碌生活中尋找一杯簡單卻安心的選擇，茉莉綠茶系列都提供了恰到好處的平衡，也讓這杯經典茶飲再次飄香。