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馬英九基金會人事風波延燒，由董事薛香川、尹啟銘、李德維組成的調查小組昨發出聲明，直指基金會片面發佈訊息、混淆視聽，故意阻擋調查之嫌，引爆第二波風波。遭基金會指控涉入財政紀律風波、有來源不明台商捐款的前執行長、國民黨副主席蕭旭岑今（15）日表示，「我行得正坐得直，有所為有所不為」、「中國大陸官方、台商，他們知道我沒做什麼，否則為何我會是習近平的座上賓？」更說「如果調查覺得違反法律、移送司法，我沒有第二句話，但如果結果不是這樣，我希望基金會、馬前總統還我清白」。蕭旭岑今接受資深媒體人黃暐瀚《嗆新聞》專訪，針對馬英九基金會和調查小組互槓，他說自己願意跟調查小組說明，調查小組成員一個是前行政院秘書長、一個是前經濟部長、一個是前立委，另外一個沒有參與的董事是台灣最公正客觀的主筆，不會偏袒。蕭旭岑說，很多指控一直在變化，一開始是財政紀律、背信，昨天多了侵占，他這邊坦蕩蕩，只要進入調查小組，一定真相大白，但他願意多談兩個部分，第一個是操守清白、第二個是紀律問題，第一，他的為人操守必須說，他踏入政壇以來，我在進入國民黨服務前，李登輝辦公室主任蘇志誠特別提點很多當 幕僚要做的事，第一件事情就是公家的錢絕對不能碰，所以他絕對不可能做違法的事情，「我行得正，坐得直，有所為有所不為。」蕭旭岑續道，最近坊間私下對他很多指控，但也許有人過去有A錢或收回扣，就認為他也會這樣，但他過去這兩年去大陸交流都是學生交流，可以問陪他去最多次的文化大學教授莊伯仲，有沒有見到跟台商募款，為什麼這次的風波很多人相信他，中國大陸官方、台商，「我為人怎麼樣他們不知道嗎，他們知道我沒做什麼，我沒做生意或指控的，否則為何我會是習近平的座上賓，我的操守進得起檢驗。」蕭旭岑接續說，馬英九基金會一直強調紀律，但過程中有很多違反組織章程跟財團法人法的部分，這不也違反紀律，沒經過董事會同意就發聲明，現在執行長也是代理，3月27日董事會決議說組成三人小組，讓調查小組調查還他清白，但據我了解，資訊一直沒有給董事們，當時董事會決議說不能對外洩漏資訊，結果不斷每天都有聲明。蕭旭岑批評，一直高喊紀律的人卻視董事會決議為無物，不斷發消息、發聲明，甚至還有錄音檔外洩，馬前總統是尊重體制、法律跟規範的人，他個人覺得這一連串不像他的作風，我認識的馬總統會尊重財團法人法跟章程，不至於有這種事情發生，他看昨天三人小組有發佈聲明，說要回歸正軌，他認同也願意接受調查，如果調查有違反法律、移送司法，他絕對沒有第二句話。如果結果不是這樣，「我希望基金會、馬前總統還我清白」。蕭旭岑表示，我可以忍很多事，但清白是一個人的生命，名譽是一個人的生命，他也有家人，不能認同、忍受，在沒有問了解情況下做出這樣的指控，這是對他很大的傷害，感謝相信他的朋友長官，希望趕快接受調查還他清白