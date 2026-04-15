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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區附加賽今（15）日上演一場峰迴路轉、令人屏息的史詩級對決。夏洛特黃蜂隊在當家球星「三球」拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）轟下30分帶領下，歷經延長賽激戰，最終以127：126一分之差險勝邁阿密熱火隊。這不僅是黃蜂隊史首度在附加賽取勝，更是鮑爾三兄弟職業生涯中，最具代表性的最高光時刻。本場比賽在超級新人克努佩爾（Kon Knueppel）手感完全冰冷（12投2中）的情況下，拉梅洛·鮑爾獨挑大樑。雖然全場31投12中的效率不盡理想，但他多次在進攻時間末端承擔高難度出手，全場貢獻30分10助攻5籃板，且僅有3次失誤。延長賽最後一分鐘更是高潮迭起。鮑爾先是上籃得手將領先擴大至5分，眼看勝利在望，卻因一次關鍵傳球失誤遭熱火抄截，隨後熱火球星希羅（Tyler Herro）三罰全進將比分反超。就在鮑爾差點從英雄變狗熊的時刻，比賽剩下4.7秒，他接球直殺籃下完成準絕殺上籃，隨著隊友布里吉斯（Miles Bridges）送出再見火鍋封掉米契爾（Davion Mitchell）的出手，黃蜂驚險奪勝。針對鮑爾這場充滿張力的表現，記者桑科法二世（Omari Sankofa II）在社群媒體評價道：「拉梅洛等於混亂中的善良。」他指出，這場比賽包含了高難度進球、致命失誤、絕殺補救，甚至是直播中意外錄到的髒話，讓球迷完整體驗了鮑爾球風的獨特性。另一名記者強森（Jameelah Johnson）也驚嘆：「這真的是史上最瘋狂的附加賽，NBA官方現在肯定樂壞了。」鮑爾一家的職業生涯各異，大哥朗佐·鮑爾（Lonzo Ball）受困傷病未能完全兌現天賦，二哥李安傑洛·鮑爾（LiAngelo Ball）則主要在G聯盟發展。小弟拉梅洛過去雖數據亮眼，卻常被質疑無法帶領球隊贏球。然而，黃蜂隊自下半季陣容轉型後，展現出驚人的化學反應，在60場比賽中贏下38場，並在今日的大舞台上證明了實力。鮑爾今晚的表現，無疑為長期背負「球爹」名聲壓力的鮑爾三兄弟爭了一口氣。黃蜂隊先前兩次參加附加賽皆以第10名慘遭淘汰，今日這場「慘勝」不僅打破魔咒，也預示著夏洛特籃球新時代的降臨。鮑爾用他的大心臟，將自己與家族的聲望推向了新的巔峰。