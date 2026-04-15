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國民黨彰化縣長提名人選持續卡關，縣黨部主委蕭景田昨天受訪時透露，今天下午的中常不會公布徵召人選。黨主席鄭麗文今天受訪時也證實，昨晚她與在日本考察的彰化縣長王惠美講了很久的電話，黨中央將等王惠美回國後，好好針對提名進行最後的溝通和規劃。至於彰化謝家的態度，鄭麗文透露彰化有特殊的政治生態，「謝家的決定其實已經很清楚了。」下屆縣市長提名，國民黨僅剩彰化縣、嘉義縣尚未定案，中央黨部上周宣布前立委蕭景田回鍋擔任彰化縣黨部主委，原主委謝衣鳯改任副秘書長，但謝衣鳯婉拒接任。昨天蕭景田當面與鄭麗文討論，針對目前枱面上4位人選（立委謝衣鳯、彰化縣政府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章、前黨中央考紀會主委魏平政）的個人條件、選戰可能面臨的挑戰，支持度等面向進行整體評估，最後認為提名必須審慎，需要進一步討論，因此今（15）日的中常會不會公布徵召人選。鄭麗文上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，主持人王淺秋問及彰化縣長提名卡關一事，鄭麗文強調彰化有在地特殊的政治生態，中央黨部很努力進行全面溝通與了解，昨天還為此事開了很久的會，縣長王惠美正帶團到日本訪問，兩人昨晚的越洋電話也聊了很久，最後決定等王惠美回國後見面好好談，再針對彰化的提名進行最後的溝通和規劃。王淺秋追問謝衣鳯、柯呈坊、洪榮章3人堅持參選到底一事，鄭麗文解釋3人不是參選到底，是希望黨慎重考慮他們，而不要只是被協調。王淺秋感慨這個題非常不好解，尤其謝家人的支持意向很重要。鄭麗文透露「已經和謝家『溝通非常非常久』，謝家的決定在我去大陸前就已經很清楚了」，因此「我們會積極的再協調」。