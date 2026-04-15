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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區附加賽今（15）日由夏洛特黃蜂隊在主場迎戰邁阿密熱火隊，雙方鏖戰至延長賽才分出勝負。然而，就在比賽進入最後48秒、戰況最白熱化的時刻，轉播單位卻發生嚴重的技術故障導致訊號中斷，讓正坐在電視機前觀戰的洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）氣到跳腳，隨即在社群媒體上開罵。今日黃蜂與熱火的對決可謂本屆附加賽至今最精彩的一役。黃蜂靠著懷特（Coby White）在第四節末段的關鍵三分球將比賽拖入延長。就在延長賽剩餘48.1秒、黃蜂以123：120領先的關鍵時刻，轉播平台《NBA on Prime》突然因技術問題中斷訊號，畫面瞬間漆黑。這場突如其來的轉播意外讓全美球迷炸鍋，連詹姆斯都忍不住第一時間發文質疑：「告訴我這比賽不是剛剛斷線了吧？！我沒看錯吧？？搞什麼啊！」雖然訊號故障讓許多球迷錯失第一時間的絕殺畫面，但賽後報導補齊了這場驚心動魄的結尾。此役熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins）展現奪冠老將價值，攻守俱佳砍下27分7籃板。他在第四節中段接連命中兩記關鍵三分球，幫助熱火一度取得領先，這份穩定性讓不少人聯想起他在2022年勇士冠軍賽時期的勇猛表現。然而，黃蜂隊在最後關頭展現驚人韌性。雖然熱火射手希羅（Tyler Herro）在延長賽最後8.7秒三罰全中反超1分，但黃蜂主控拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）隨即直搗黃龍完成準絕殺上籃。最後一刻，熱火米契爾（Davion Mitchell）的上籃遭到黃蜂布里奇斯（Miles Bridges）血腫蓋帽，黃蜂最終以127：126慘勝，熱火則無緣晉級，賽季宣告結束。黃蜂隊此役寫下多項隊史紀錄，不僅是隊史首度在附加賽贏球，更是首度挺進下一輪。陣中鮑爾轟下30分10助攻，布里奇斯也有28分9籃板的準雙十演出。雖然中途發生轉播意外讓詹姆斯等球星與球迷傻眼，但這場「下克上」的險勝無疑已成為本季季後賽序幕中最動人的劇本。熱火隊方面，當家球星阿德巴約（Bam Adebayo）在比賽中因腰部受傷早退，成為戰力折損的轉捩點。儘管希羅與威金斯拚盡全力，仍無法阻止熱火在附加賽首場出局的命運。