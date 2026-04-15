藝人范姜彥豐昨（14）日出庭開告粿粿（江瑋琳）及王子（邱勝翊）妨害家庭，提出民事訴訟求償100萬元，還公開粿粿私下稱呼王子為「殿下」，曖昧互動引發撻伐，對此，網友找出粿粿稱呼范姜彥豐僅停留「爸爸」、「范姜」、「彥豐」等等，對比王子差別待遇甚大，不禁讓人聯想到過往雙方公然於社群調情的留言，提及「Papapa」、「王子勾勾」、「迸出粿醬」等等，完全無視范姜彥豐存在，鹹濕對話掀起爭議。
粿粿叫范姜彥豐「爸爸」！VS王子差別待遇
范姜彥豐向粿粿、王子請求連帶賠償100萬元精神慰撫金，其律師指出粿粿稱呼王子「殿下」，並手握擁吻親密證據，痛批2人嚴重影響家庭關係，粿粿與王子的委任律師均指出，對於造成社會紛擾深感抱歉，並已私下表達深切歉意，當庭承諾同意原告要求，支付全額賠償金，還請求法院不公開判決書，全案將於本月28日宣判。
對此，網友找出粿粿與范姜彥豐過往互動影片，發現女方僅稱呼男方「爸爸」、「范姜」、「彥豐」等等，對比「王子殿下」差別待遇甚大，從細節可見，粿粿對於范姜彥豐只存在婚姻及責任關係，反之對於王子，則是滿滿曖昧與崇拜感，如今地下戀曲浮上檯面，更有不少人挖出粿粿以及王子過從甚密的相關證據，讓外界看傻。
粿粿、王子雙向調情！8段鹹濕對話完整記錄
一、王子2024年3月上傳一段滑雪影片，背景音樂是ZAAC、Anitta和Tyga的〈Desce Pro Play (PA PA PA)〉，粿粿看到後留言：「Papapa」，結果王子回應：「對啪啪啪情有獨鍾？」
二、王子今年3月時舉辦〈Candy〉簽唱會時，粿粿現身留言：「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」，王子也回應：「傻眼，妳比較適合。」
三、范姜彥豐年初跟王子一行人到日本滑雪，范姜彥豐在IG發文感謝王子安排行程，王子突然留言tag粿粿：「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過」；范姜彥豐也tag粿粿回應：「請出來解釋清楚」；粿粿則只tag王子回覆：「怎麼可能，是每天吧。」
四、王子新歌〈Candy〉歌詞中有一句歌詞「I want you eat me like a candy」的露骨歌詞，今年粿粿IG發文以這首歌當背景樂，王子公開留言：「終於配對歌了，加一顆糖粿。」尷尬的是，范姜彥豐當時也有留言「敢不敢滑（雪）到60歲」，還有貼上愛心符號，結果粿粿根本沒有回應。
五、王子去年底和粿粿、胡釋安、胡祖薇等人一同上胡瓜YouTube節目，事後發文寫道：「我們聚再一起又想起當時運動會的熱血」，還調侃粿粿是「沒在做事都在做人」的球隊經理。簡廷芮見貼文留言大笑：「都在做人是怎樣啦！」王子則回應：「對啊！就蹦出個粿醬啊！」
六、今年象徵愛情的「520」當天粿粿貼文不見范姜彥豐身影，公開曬出與王子的合照，文案搭配「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」雖然看起來是在宣傳王子品牌的服飾，但如今兩人爆出有染，貼文顯的格外敏感，王子也在該貼文下留言：「可可愛愛。」讓這篇舊文成為這次出軌風暴焦點。
七、王子2024年底曾經在社群寫下：「謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇」，在眾多照片當中，突然出現一張粿粿抱著家人的照片，當時就有許多人感到不解，如今兩人被爆出軌貼文又遭到起底。
八、王子今年4月生日發文慶生時，粿粿曾留言祝福「永遠e起（諧音：一起），慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂。」王子當時則回覆：「together～傻眼是44年。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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范姜彥豐向粿粿、王子請求連帶賠償100萬元精神慰撫金，其律師指出粿粿稱呼王子「殿下」，並手握擁吻親密證據，痛批2人嚴重影響家庭關係，粿粿與王子的委任律師均指出，對於造成社會紛擾深感抱歉，並已私下表達深切歉意，當庭承諾同意原告要求，支付全額賠償金，還請求法院不公開判決書，全案將於本月28日宣判。
對此，網友找出粿粿與范姜彥豐過往互動影片，發現女方僅稱呼男方「爸爸」、「范姜」、「彥豐」等等，對比「王子殿下」差別待遇甚大，從細節可見，粿粿對於范姜彥豐只存在婚姻及責任關係，反之對於王子，則是滿滿曖昧與崇拜感，如今地下戀曲浮上檯面，更有不少人挖出粿粿以及王子過從甚密的相關證據，讓外界看傻。
一、王子2024年3月上傳一段滑雪影片，背景音樂是ZAAC、Anitta和Tyga的〈Desce Pro Play (PA PA PA)〉，粿粿看到後留言：「Papapa」，結果王子回應：「對啪啪啪情有獨鍾？」
二、王子今年3月時舉辦〈Candy〉簽唱會時，粿粿現身留言：「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」，王子也回應：「傻眼，妳比較適合。」
三、范姜彥豐年初跟王子一行人到日本滑雪，范姜彥豐在IG發文感謝王子安排行程，王子突然留言tag粿粿：「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過」；范姜彥豐也tag粿粿回應：「請出來解釋清楚」；粿粿則只tag王子回覆：「怎麼可能，是每天吧。」
四、王子新歌〈Candy〉歌詞中有一句歌詞「I want you eat me like a candy」的露骨歌詞，今年粿粿IG發文以這首歌當背景樂，王子公開留言：「終於配對歌了，加一顆糖粿。」尷尬的是，范姜彥豐當時也有留言「敢不敢滑（雪）到60歲」，還有貼上愛心符號，結果粿粿根本沒有回應。
六、今年象徵愛情的「520」當天粿粿貼文不見范姜彥豐身影，公開曬出與王子的合照，文案搭配「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」雖然看起來是在宣傳王子品牌的服飾，但如今兩人爆出有染，貼文顯的格外敏感，王子也在該貼文下留言：「可可愛愛。」讓這篇舊文成為這次出軌風暴焦點。
七、王子2024年底曾經在社群寫下：「謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇」，在眾多照片當中，突然出現一張粿粿抱著家人的照片，當時就有許多人感到不解，如今兩人被爆出軌貼文又遭到起底。
八、王子今年4月生日發文慶生時，粿粿曾留言祝福「永遠e起（諧音：一起），慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂。」王子當時則回覆：「together～傻眼是44年。」
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