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▲粿粿（左）被范姜彥豐揭露婚內出軌王子（右），引來輿論抨擊。（圖／翻攝自粿粿 IG ＠meigo.c）

粿粿叫范姜彥豐「爸爸」！VS王子差別待遇

▲▼粿粿留言王子貼文「Papapa」，王子回覆：「對啪啪啪情有獨鍾？」女方也稱王子為「勾勾」（圖／翻攝自王子IG）

粿粿、王子雙向調情！8段鹹濕對話完整記錄

粿粿看到後留言：「Papapa」，結果王子回應：「對啪啪啪情有獨鍾？」

粿粿現身留言：「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」

王子突然留言tag粿粿：「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過」；范姜彥豐也tag粿粿回應：「請出來解釋清楚」；粿粿則只tag王子回覆：「怎麼可能，是每天吧。」

王子公開留言：「終於配對歌了，加一顆糖粿。」

▲▼王子稱粿粿「有一天特別開心」，粿粿也於貼文放上王子的歌曲，男方曖昧回應：「加一顆糖粿。」（圖/粿粿IG）

簡廷芮見貼文留言大笑：「都在做人是怎樣啦！」王子則回應：「對啊！就蹦出個粿醬啊！」

文案搭配「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」

王子也在該貼文下留言：「可可愛愛。

在眾多照片當中，突然出現一張粿粿抱著家人的照片，當時就有許多人感到不解

永遠e起（諧音：一起），慶到80歲？