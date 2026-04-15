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松山基地指揮部一名作戰官去年接受督導時，漏了兩份演習計畫機密公文，後來在辦公室碎紙機裡面找到，他自稱工作太忙，搞混機密公文跟一般公文，不過軍方移送法辦後認定，這名軍官即使是不小心遺失機密文件仍有刑責，台北地檢署今日偵結，以《國家機密保護法》、《陸海空軍刑法》2罪起訴。依據北檢起訴，松指部作戰科的蘇姓作戰官，2024年8月1日負責簽辦演習作戰計畫的機密公文給專隊、基地勤務隊、補給隊等4個單位，卻不慎搞丟應該給專機隊和座機隊的2份公文。2025年5月，上級單位督導發現部隊的發文紀錄跟收文記錄對不起來，少發2份演習機密公文，蘇姓作戰官最後在碎紙機找回已絞碎的公文，空軍將本案發交憲指部台北憲兵隊偵辦。北檢調查，蘇姓作戰官負責松山基地防衛、反空（機）降等任務，明知2份經手的公文為「機密」級之文件，屬國家機密及軍事機密，卻沒有謹慎保管，因一時疏失造成毀棄損壞，已觸犯《陸海空軍刑法》「過失委棄軍事上應秘密之文書」罪、《國家機密保護法》「過失毀棄、遺失國家機密」罪，於今日依法提起公訴。