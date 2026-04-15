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▲蕭亞軒（如圖）曾經是柯震東承認想結婚的對象。（圖／微博＠蕭亞軒MISSELVA）

▲李毓芬（如圖）是柯震東承認過最喜歡的前女友。（圖／摘自IG@leeyufen）

▲安心亞（如圖）曾和柯震東在春節期間傳出烏龍緋聞。（圖／記者嚴俊強攝）

被爆出和i-dle成員舒華密祕戀一年的柯震東，從出道以來有過約8段緋聞，曾經親自在IG直播玩「真心話大冒險」中提到，有過想結婚念頭的是「蕭小姐」（蕭亞軒）、最喜歡的是李小姐（李毓芬），也表示承認過的每一位都是很愛的。雖然條件出眾、知名度高，但他3年前曾經敲了週刊狗仔的車門，請他們幫忙徵友，自稱是單身，去年更發文表示已經10年沒在夜店被人搭訕，感情應該空窗了蠻長的時間。柯震東顏值高又多金，稱得上演藝界的「發電機」，給人印象是喜歡年紀稍長一些的「姐姐」，蕭亞軒與李毓芬年齡都比他大。他在直播時大方講出心中真話，讓他「有想結婚念頭」的蕭亞軒，事後還回應：「他個性就是這麼直白，現在年輕人真的玩很大。」至於他最喜歡的李毓芬，為何到最後還是分手，他則藉她的歌名表示是自己還不夠好，也強調不是特別對姐姐型的有偏好，就剛好遇到的都是這一款。15年前柯震東以《那些年，我們一起追的女孩》初入影壇就大爆紅，過往戀情被挖出，曾經和參加過《我愛黑澀會》等節目的黃慶宜交往，但那時已分手。隔年他就被拍到和蕭亞軒牽手散步，兩人之間明顯的年齡差距，和柯震東的當紅偶像光環，使這樁緋聞備受外界矚目，不過這段戀情只維持了兩年左右就宣告結束，蕭亞軒和柯震東並未在檯面上交惡，沒撕破臉。接著柯震東和李毓芬傳交往，彼此在一起約3年，他那時正經歷從紅遍兩岸三地，到捲入北京呼麻事件事業重挫，再到返台重新振作，演藝行情上的高低起伏劇烈，內心受到的壓力巨大，愛情帶來的支撐力量格外重要，難怪李毓芬會讓他銘記在心。他們數度被傳分手、復合，約3年後畫下句點。柯震東另外曾和吳克群舊愛、澳門賭王何鴻燊的女兒何超蓮被拍到一起夜遊，而何超蓮稱他們只是普通朋友，柯震東是盡地主之誼，後來何超蓮嫁給中國男星竇驍。在2017年柯震東則被爆在台北信義區和韓裔美籍超級名模Irene Kim約會，可是雙方的經紀公司都否認，表示非戀人關係。2022年柯震東被拍到與峮峮深夜約會，他解釋彼此是認識10多年的朋友，隔年峮峮則稱自己也相當疑惑為什麼被寫，還要求記者別斷她桃花。也就是在這一年，柯震東主動去敲狗仔車的車窗，請他們幫忙徵友，似乎在和峮峮的緋聞傳出後沒多久，感情已開始進入空窗期。2024年的春節期間，柯震東則爆出和安心亞在信義區發紅包時手牽手，事後他在IG寫道：「人那麼多不拉著你朋友是想她被擠不見？有在場的就知道現場氛圍！不在場的只能拿筆亂寫！」安心亞後來也稱當時人太多、太擠，柯震東只好拉著她的手往前走，緋聞就不了了之。兩年後的現在，柯震東被稱和在韓國發展成功的舒華密戀，經紀公司對於這段最新緋聞則表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」網上討論熱烈，但有許多舒華的粉絲不願接受，堅信又是一場烏龍。